NBG Securities για Metlen: Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους θα είναι θετικό το β’ εξάμηνο
Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «outperform» για τη μετοχή, με την τιμή στόχο στα 61 ευρώ
Για σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Metlen το δεύτερο εξάμηνο του 2025 κάνει λόγο η NBG Securities, βασιζόμενη στη θετική συνεισφορά από τις ΑΠΕ, το φυσικό αέριο, τη θερμική παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
Στα 61 ευρώ διατηρείται η τιμή στόχος που θέτει η χρηματιστηριακή, με το περιθώριο ανόδου σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (52,15 ευρώ) να υπολογίζεται σε περίπου +17%. Παραμένει επίσης η σύσταση «outperform» (υπεραπόδοση) για τη μετοχή.
Συνολικά, παρά την αρνητική επίδραση της MPP (M Power Projects), η θετική δυναμική ενίσχυσης των EBITDA της Metlen συνεχίστηκε το α’ εξάμηνο, χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας πλατφόρμας υπηρεσιών SEE και της επέκτασης των ΑΠΕ.
