Στα σκαριά το νέο «Σπίτι μου»: Πού θα βρεθούν οι πόροι για να «χτιστεί» το επόμενο στεγαστικό σχέδιο
Σκέψεις και διλήμματα για τα «κενά» του RRF οι διαθέσιμοι πόροι του οποίου υπολείπονται κατά περίπου €3 έως €4 δισ. - €300 εκατ. αντιστοιχούν ουσιαστικά στα αδιάθετα κεφάλαια του «Σπίτι μου ΙΙ», ενώ αναζητούνται επιπλέον πόροι ύψους €200 εκατ.
Σημαντική προσπάθεια καταβάλλει η κυβέρνηση για την εξεύρεση πόρων που θα «χτίσουν» ένα νέο πρόγραμμα κατοικίας, χωρίς τις αγκυλώσεις του προηγούμενου, και θα επιτρέψουν τη συνέχιση της χορήγησης χαμηλότοκων δανείων για την αγορά κατοικίας.
Ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας, αντίστοιχο με το «Σπίτι μου Ι» και το «Σπίτι μου ΙΙ», κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής συζήτησης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν έχει κλειδώσει, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε».
Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να κινηθεί σε ύψος τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, με περίπου 500 εκατ. ευρώ να προέρχονται από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι οποίοι θα μοχλευθούν εις διπλούν -ή και περισσότερο- από το τραπεζικό σύστημα.
Ήδη τα 300 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν ουσιαστικά στα αδιάθετα κεφάλαια του «Σπίτι μου ΙΙ», ενώ αναζητούνται επιπλέον πόροι ύψους 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η σχετική διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει -με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας – έως τον Αύγουστο, οπότε και η ΕΑΤ εκτιμάται ότι θα έχει διασφαλίσει και το Pillar Assessment.
Ως γνωστόν, το «Σπίτι μου ΙΙ» χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά 50% από τις τράπεζες. Και το νέο πρόγραμμα αναμένεται να κινηθεί με βάση πόρους που θα συνδέονται εκ νέου με το RRF.
Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» λήγει στις 2 Ιουνίου και μέχρι σήμερα οι εγκεκριμένες αιτήσεις αντιστοιχούν σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ, στοιχείο που προεξοφλεί ότι ποσό κοντά στα 300 εκατ. ευρώ θα μείνει τελικά εκτός απορρόφησης.
