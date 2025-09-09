Metlen: Ιστορικό ρεκόρ στον κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο, στα €3,6 δισ. με αύξηση 45%
Metlen: Ιστορικό ρεκόρ στον κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο, στα €3,6 δισ. με αύξηση 45%
Στόχος για EBITDA άνω του €1 δισ. στο έτος - «Eτος-ορόσημο τo 2025 για τη METLEN», σχολίασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Ιστορικά υψηλές επιδόσεις στις ΑΠΕ, ισχυρή κερδοφορία στο Utility, ενώ ξεπέρασε για πρώτη φορά το 20% μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις εμφάνισε η Metlen Energy & Metals κατά το α’ εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών και σημαντικές επιδόσεις σε βασικούς τομείς δραστηριότητας με αιχμή κυρίως τις ισχυρές επιδόσεις στους τομείς Ενέργειας και Υποδομών.
Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,608 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 45% σε σχέση με τα 2,482 δισ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2024, αποτυπώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 445 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% έναντι των 474 εκατ. ευρώ το 2024. Η εξαιρετική επίδοση που σημείωσαν οι δραστηριότητες ΑΠΕ και Utility αντισταθμίστηκε από τη μη επαναλαμβανόμενη συμβολή του τομέα M Power Projects. Εξαιρουμένης αυτής, τα normalized) EBITDA θα έφταναν περίπου τα 577 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 254 εκατ. ευρώ, έναντι 282 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2024, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,81 ευρώ από 2,04 ευρώ πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός, σε προσαρμοσμένη βάση, ήταν 2,016 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, χαρακτήρισε το 2025 έτος-ορόσημο για τη METLEN, τονίζοντας ότι η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η παρουσίαση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής στο Capital Markets Day ανοίγουν νέο κεφάλαιο διεθνούς ανάπτυξης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως:
•τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου (έναρξη παραγωγής το 2027),
•την ενίσχυση του τομέα Άμυνας με την ανάπτυξη Defence Hub στον Βόλο (πέντε εργοστάσια, εκ των οποίων δύο ήδη λειτουργούν),
•και την καινοτόμο δραστηριότητα Circular Metals για ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών.
