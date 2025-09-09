Metlen: Ιστορικό ρεκόρ στον κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο, στα €3,6 δισ. με αύξηση 45%

Στόχος για EBITDA άνω του €1 δισ. στο έτος - «Eτος-ορόσημο τo 2025 για τη METLEN», σχολίασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Ιστορικά υψηλές επιδόσεις στις ΑΠΕ, ισχυρή κερδοφορία στο Utility, ενώ ξεπέρασε για πρώτη φορά το 20% μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα