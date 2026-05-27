ΔΕΗ: Μega επενδύσεις 8 έως 10 δισ. για data centers με νέες υποδομές στην Κοζάνη
Η επιχείρηση σχεδιάζει να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε giga-scale hub τεχνητής νοημοσύνης και cloud υποδομών - Εντός του 2028 η πρώτη φάση του έργου ισχύος 300 MW
Η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers φέρνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, με την ΔΕΗ να σχεδιάζει να μεταμορφώσει την Κοζάνη σε έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους ενεργειακής και ψηφιακής υποδομής της ΝΑ Ευρώπης.
Έχοντας ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη οποία άντλησε 4,5 δισ. ευρώ μαζί με την διάθεση ιδίων μετοχών, η επιχείρηση περνά πλέον στο επόμενο κεφάλαιο του εταιρικού μετασχηματισμού της, με αιχμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την περιφερειακή επέκταση και τα μεγάλης κλίμακας data centers.
Το γιγαντιαίο τεχνολογικό project που βάζει στις ράγες η εταιρεία, αφορά την ανάπτυξη hyperscale υποδομών για εφαρμογές cloud και τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους, αξιοποιώντας τις ενεργειακές υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας μετά την απολιγνιτοποίηση. Η πρώτη φάση του σχεδίου με ορίζοντα υλοποίησης το 2028 αφορά υποδομή ισχύος 300 MW, που παρουσιάζεται ως πρώτο στάδιο ενός δυνητικού giga-scale project έως 1 GW.
Το πλάνο των 300 MW
Για την πρώτη φάση του έργου, η ΔΕΗ υπολογίζεται να διαθέσει κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 5% του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. ως το 2030. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως το ενεργειακό και κατασκευαστικό σκέλος της επένδυσης — δηλαδή τα κτίρια, τους υποσταθμούς, τα συστήματα ψύξης, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Με απλά λόγια, η ΔΕΗ δημιουργεί στη περιοχή το ενεργειακό και τεχνολογικό «κέλυφος» πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν οι ψηφιακές υποδομές των διεθνών hyperscalers αμερικανικής προέλευσης, με τους οποίους η εταιρεία φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ ώριμο στάδιο διαπραγματεύσεων.
Η διοίκηση επανέλαβε χθες ότι η ορατότητα του σχεδιασμού προβλέπει την οριστικοποίηση του ντιλ μέσα στο επόμενο τρίμηνο ή το αργότερο εξάμηνο του έτους χωρίς ωστόσο να μπορούν να αποκλειστούν ανακοινώσεις ακόμη και νωρίτερα. Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής επένδυσης αναμένεται να ακολουθήσει στη συνέχεια από τους διεθνείς τεχνολογικούς εταίρους, οι οποίοι θα εγκαταστήσουν servers, GPU clusters τεχνητής νοημοσύνης, αποθηκευτικά συστήματα και δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων για cloud και AI εφαρμογές. Εκεί όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, το κόστος μετριέται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς για υποδομή 300 MW μπορεί να φτάσει τα 8 με 10 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα για ανάπτυξη data center δυναμικότητας 1 GW, οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 20 δισ. ευρώ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
