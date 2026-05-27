Euronext Athens: Έρχονται αλλαγές στο ωράριο και νέες εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών
Διευρύνεται το ωράριο διαπραγμάτευσης των μετοχών από τον Ιούνιο του 2027 - Οι ώρες λειτουργίας θα εναρμονιστούν με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές - Θα ακολουθήσουν κι άλλες εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών μετά τη Safe Bulkers
Με επίκεντρο το νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την ελληνική κεφαλαιαγορά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (26/5) εκδήλωση με τίτλο «Euronext Athens: The new landscape and key benefits», η οποία απευθυνόταν σε εισηγμένες εταιρείες και φορείς του χρηματιστηριακού οικοσυστήματος. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο InterContinental Athenaeum Athens και επικεντρώθηκε στις προοπτικές, τις μεταρρυθμίσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που συνοδεύουν τη νέα εποχή της Euronext Athens.
Όπως επισημαίνουν χρηματιστές που μετείχαν στην εκδήλωση, τα στελέχη του Χρηματιστηρίου αναφέρθηκαν στις αλλαγές που θα αφορούν τις εισηγμένες, καθώς το πλαίσιο για τις ΑΧΕΠΕΥ αναμένεται να γίνει γνωστό μέσα στον ερχόμενο Ιούνιο.
Μία από τις βασικές αλλαγές θα αφορά την εισαγωγή του νέου τεχνολογικού συστήματος Optiq® κάτι που θα σημαίνει πως το ωράριο λειτουργίας θα αλλάξει για να εναρμονιστεί με τις υπόλοιπες αγορές της Euronext. Αυτό με βάση όσα εξαγγέλθηκαν θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027 και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς θα διαμορφωθεί από τις 10.00 έως τις 17.30, αντί για 10.30 έως 17.00 που ισχύει σήμερα.
Παράλληλα έγινε αναφορά και στο επικείμενο dual listing της Safe Bulkers, αλλά και στο ότι θα ακολουθήσει και η παράλληλη εισαγωγή και άλλων ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών στην Euronext Athens.
