Καρανίκας για κόμμα Τσίπρα: Αντί για rebranding έκανε reunion, μάζεψε όλα τα ρετάλια
Καρανίκας για κόμμα Τσίπρα: Αντί για rebranding έκανε reunion, μάζεψε όλα τα ρετάλια
«Εχει βάλει σκοπό να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια και τη μνήμη της Αριστεράς», ανέφερε ο πρώην στενός συνεργάτης του για τα όσα έγιναν χθες στο Θησείο
Με σκληρά λόγια κατά του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο άλλοτε στενός του συνεργάτης, Νίκος Καρανίκας, λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛΑΣ), του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο Θησείο.
Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Καρανίκας ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε «reunion» αντί για «rebranding», ενώ αναφερόμενος στο ακρωνύμιο ΕΛΑΣ τόνισε πως είναι «προσβλητικό».
«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό, από το 2019, να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρωνύμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ΙΧ κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών [...]. Είναι προσβλητικό», ανέφερε αρχικά ο κ. Καρανίκας.
Και συμπλήρωσε: «Η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι».
«Πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν του έβγαινε, οπότε είπε, μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα, να ανεβάσουν τον πήχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης», είπε σε άλλο σημείο.
Μάλιστα όταν του επισημάνθηκε από τους παρουσιαστές της εκπομπής ότι ήταν πρώην σύντροφοί του, σχολίασε:
«Ήταν πρώην σύντροφοί μου. Σύντροφοί μου δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέδραμαν σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους, τον Κασσελάκη, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο Συνέδριο, το οποίο το έκαναν σε ένα μπουζουξίδικο. Δεν τους θεωρώ συντρόφους. Οι σύντροφοί μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης».
Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Καρανίκας ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε «reunion» αντί για «rebranding», ενώ αναφερόμενος στο ακρωνύμιο ΕΛΑΣ τόνισε πως είναι «προσβλητικό».
«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό, από το 2019, να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρωνύμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ΙΧ κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών [...]. Είναι προσβλητικό», ανέφερε αρχικά ο κ. Καρανίκας.
Και συμπλήρωσε: «Η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι».
«Πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν του έβγαινε, οπότε είπε, μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα, να ανεβάσουν τον πήχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης», είπε σε άλλο σημείο.
Μάλιστα όταν του επισημάνθηκε από τους παρουσιαστές της εκπομπής ότι ήταν πρώην σύντροφοί του, σχολίασε:
«Ήταν πρώην σύντροφοί μου. Σύντροφοί μου δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέδραμαν σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους, τον Κασσελάκη, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο Συνέδριο, το οποίο το έκαναν σε ένα μπουζουξίδικο. Δεν τους θεωρώ συντρόφους. Οι σύντροφοί μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα