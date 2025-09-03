Wall Street: Μεικτά πρόσημα στους δείκτες με τεχνολογικά κέρδη και πίεση στον Dow λόγω οικονομίας
Μεικτές τάσεις στην αμερικανική αγορά καθώς Nasdaq και S&P 500 ενισχύθηκαν χάρη στην Alphabet και την Apple, ενώ ο Dow υποχώρησε λόγω ανησυχιών για την οικονομία, την αγορά εργασίας και την άνοδο των αποδόσεων ομολόγων
Από μεικτές τάσεις χαρακτηρίστηκε η συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη με τους τεχνολογικούς τίτλους να δίνουν ώθηση στον S&P 500 και τον Nasdaq και να ενισχύονται χάρη στην εκτόξευση της Alphabet μετά τη δικαστική της νίκη, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε υπό το βάρος οικονομικών ανησυχιών, αδύναμων στοιχείων απασχόλησης και της μείωσης των κενών θέσεων εργασίας αλλά και της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.
Στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,06% στις 45.270 μονάδες μαζεύοντας προς το τέλος τις μεγαλύτερες απώλειες που κατέγραφε. Από την άλλη μεριά, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 6.448 μονάδες αν και στην περισσότερη διάρκεια κινούνταν οριακά ενώ ο Nasdaq κινήθηκε αρκετά υψηλότερα κατά 1,03% στις 21.497 μονάδες.
Ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο κυρίως λόγω θεαματική ενίσχυση της Alphabet, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που της επιτρέπει να διατηρήσει τον Chrome, χωρίς όμως αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης. Η μετοχή της μητρικής της Google εκτινάχθηκε 8%.
Η απόφαση ευνόησε και την Apple, που διατηρεί το προνόμιο να προεγκαθιστά το Google Search στα iPhones της∙ η μετοχή της ενισχύθηκε 3%. Η θετική ώθηση περιορίστηκε σε τεχνολογικές μετοχές, καθώς ο τραπεζικός και ο ενεργειακός κλάδος πιέστηκαν από την αβεβαιότητα για την οικονομία και την άνοδο των αποδόσεων ομολόγων.
Από την άλλη τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν απροσδόκητη πτώση στις κενές θέσεις εργασίας, σε χαμηλά που είχαν να καταγραφούν από την πανδημία, εντείνοντας την αγωνία για την απασχόληση και στρέφοντας το ενδιαφέρον στην κρίσιμη ανακοίνωση μισθοδοσίας της Παρασκευής. Οι αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι η ψύχρανση στην αγορά εργασίας σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν συμβάλει σε πληθωριστικές πιέσεις και αυτό βοηθάει τη Fed στην απόφαση για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία της LSEG, οι επενδυτές προεξοφλούν πιθανότητα 91,2% για μια τέτοια κίνηση.
Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά την ομιλία του στο Τζάκσον Χολ τον περασμένο Αύγουστο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, καθιστώντας τα δεδομένα για την απασχόληση κρίσιμα όσον αφορά την τελική απόφαση που θα πάρει η κεντρική τράπεζα.
Παράλληλα, οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάχθηκαν, μετά την απόφαση εφετείου ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι, εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφές δισεκατομμυρίων στις επιχειρήσεις.
Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,891%, ενώ το 10ετές – σημείο αναφοράς της αγοράς – διαμορφώθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερες από 7 μονάδες βάσης, στο 4,205%.
Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς ιστορικά είναι ο πιο αδύναμος μήνας για τις αμερικανικές μετοχές. Όπως τόνισε ο Σκοτ Ρεν της Wells Fargo, «η ηρεμία τελείωσε, η μεταβλητότητα θα αυξηθεί σε μετοχές και ομόλογα».
Σύμφωνα με τη Bank of America, οι εισροές σε μικρομεσαίες μετοχές έφτασαν σχεδόν σε ιστορικό υψηλό, με 1,5 δισ. δολάρια να τοποθετούνται σε μεμονωμένους τίτλους και ETFs, στη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αγορά από το 2008. Η τράπεζα εκτιμά ότι οι μικρομεσαίες εταιρείες θα υπεραποδώσουν λόγω μείωσης επιτοκίων.
Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, και οι δύο κατηγορίες μετοχών της Alphabet βρέθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, μαζί με τίτλους όπως η Fox, η Live Nation, η Hilton, η Ralph Lauren, η American Express, η United Rentals και η Seagate.
Οι αναλυτές της Evercore ISI διατήρησαν την Alphabet ως «επένδυση πρώτης επιλογής», προβλέποντας τιμή-στόχο τα 240 δολάρια ανά μετοχή (+13%), με προοπτική ακόμη και για τα 300 δολάρια (+42%). Ο επικεφαλής αναλυτής Μαρκ Μαχάνι τόνισε ότι η δυναμική θα ενισχυθεί από την ανάπτυξη του YouTube, του Google Cloud και της Waymo, αλλά και από τη βελτίωση των διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση «μεγάλη νίκη» και για την Apple, που εξασφαλίζει έσοδα 20-25 δισ. δολαρίων ετησίως από τη συνεργασία με την Google.
