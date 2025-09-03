Wall Street: Μεικτά πρόσημα στους δείκτες με τεχνολογικά κέρδη και πίεση στον Dow λόγω οικονομίας

Μεικτές τάσεις στην αμερικανική αγορά καθώς Nasdaq και S&P 500 ενισχύθηκαν χάρη στην Alphabet και την Apple, ενώ ο Dow υποχώρησε λόγω ανησυχιών για την οικονομία, την αγορά εργασίας και την άνοδο των αποδόσεων ομολόγων