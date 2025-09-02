Cosco Shipping Holdings: Αύξησε τα κέρδη της σε δύσκολο περιβάλλον – Έσοδα $150 δισ.
Η Cosco Shipping Holdings, ο ναυτιλιακός και λιμενικός βραχίονας του κινεζικού ομίλου Cosco, ανακοίνωσε αύξηση κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά την ασταθή εικόνα που επικρατεί στη διεθνή αγορά των εμπορευματοκιβωτίων.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που κατατέθηκαν στο χρηματιστήριο, τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν το 1,1 τρισ. γουάν (περίπου 150 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 7,8% σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν σχεδόν 4%, στα 175 δισ. γουάν.
Ο κλάδος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που αποτελεί την «καρδιά» της δραστηριότητας της Cosco, κατέγραψε έσοδα 104,8 δισ. γουάν και όγκους 13,3 εκατ. teu, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση.
Παρά τους νέους αμερικανικούς δασμούς και τις πρόσθετες χρεώσεις που επιβαρύνουν τις κινεζικές ναυτιλιακές, η Cosco βρίσκει ευκαιρίες αλλού. Οι γραμμές εντός Ασίας αυξήθηκαν κατά 5,2%, οι διεθνείς δρομολογήσεις σε Αφρική και Λατινική Αμερική ενισχύθηκαν κατά 11,9%, ενώ οι υπηρεσίες εντός της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσαν άνοδο 9,5%.
