Ηλεκτρικό ρεύμα: Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο – Πώς θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις
Η ΡΑΑΕΥ προτείνει νέα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος με ευέλικτη χρέωση βάσει κατανάλωσης, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά σταθερών και κυμαινόμενων προϊόντων
Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγείται την εισαγωγή νέας κατηγορίας τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας με κόκκινη χρωματική σήμανση, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως σήμερα 31 Αυγούστου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις της αγοράς, θα αποφασιστεί το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Τα συγκεκριμένα τιμολόγια χαρακτηρίζονται ως ευέλικτα, αφού δεν συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Ωστόσο, περιλαμβάνουν ένα εκ των προτέρων καθορισμένο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με παραμέτρους που δεν ελέγχει ο πάροχος, όπως η κατανάλωση.
Ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, ανέφερε ότι πρόκειται για τιμολόγια όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού, υπογραμμίζοντας ότι θα λειτουργούν «κάπου ανάμεσα στο σταθερό και το κυμαινόμενο μοντέλο».
Όπως τόνισε, τα νέα κόκκινα τιμολόγια θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες και άλλη για τις επόμενες 400), ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως «κλείδωμα» ενιαίας τιμής για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως ισχύει στα μπλε τιμολόγια.
Η Αρχή εξηγεί ότι η θέσπιση των κόκκινων προϊόντων ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για διαφάνεια και συγκρισιμότητα. Στόχος είναι να προσφέρουν μια πιο ευέλικτη επιλογή από τα σταθερά τιμολόγια και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα.
