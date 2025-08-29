ΑΧΙΑ: Κομβικό deal για το Ελληνικό η συμφωνία της Lamda με την ION Group
Τα πολλαπλά οφέλη για την στρατηγική επένδυση
Kομβικής σημασίας για το Ελληνικό χαρακτηρίζει η ΑΧΙΑ το deal της Lamda με την ION Group του Aντρέα Πινιατάρο.
Στην έκθεσή της, όπου διατηρεί τη σύσταση «Buy» και την τιμή στόχο στα 11,50 ευρώ, η Axia τονίζει ότι το διεθνές Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό από την ION Group, και θα στεγάσει περίπου 2.000 επαγγελματίες, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 τ.μ. γραφείων και χώρων συνεργασίας, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200.000 τ.μ. κατοικιών για τη στέγαση του προσωπικού.
Το συνολικό τίμημα που θα λάβει η Lamda Development ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση του Ομίλου ION εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Παράλληλα, η ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda, κίνηση που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της στον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η νέα συμφωνία έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων που είχαν υπογραφεί το 2023 με Brook Lane Capital, Ten Brinke, Hellenic Ergon SA, Daedalus Development και τον Γιώργο Προκοπίου, και εναρμονίζεται με τη στρατηγική της Lamda να προσελκύει μεγάλους επενδυτές για την αξιοποίηση της γης στο Ελληνικό, παράλληλα με την ίδια ανάπτυξη.
