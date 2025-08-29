Τουρισμός: Αύξηση 5,3% με 15,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο επτάμηνο, αλλά μείωση στις Κυκλάδες
Τουρισμός Αφίξεις τουριστών Insete

Τουρισμός: Αύξηση 5,3% με 15,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο επτάμηνο, αλλά μείωση στις Κυκλάδες

Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

Τουρισμός: Αύξηση 5,3% με 15,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο επτάμηνο, αλλά μείωση στις Κυκλάδες
Στεφανία Σούκη
Αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατά 5,3% καταγράφηκε στο επτάμηνο του 2025, φτάνοντας συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, τα 15,2 εκατομμύρια. Ο μεγάλος χαμένος ανά την Ελλάδα είναι οι Κυκλάδες που αποτελεί και τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που καταγράφει πτώση στο επτάμηνο κατά 7,4%.

Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και όπως προκύπτει, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 η αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων φέτος αντιστοιχεί σε 769 χιλ. ταξιδιώτες. Μόνο για το μήνα Ιούλιο καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 212 χιλιάδες ή +4,6% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.

Προορισμοί και αεροδρόμια

Οσον αφορά τους πιο κερδισμένους προορισμούς, η πορεία παραμένει ανοδική στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025. Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 3 εκατ. επιβάτες, αυξημένες κατά +121 χιλ./+4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 2,4 εκατ. αφίξεις και μικρή άνοδο κατά 1,4% και τα Ιόνια Νησιά, με 2,2 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Στην Πελοπόννησο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 134 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζονται σημαντική άνοδο κατά 9,6%, ενώ αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς καταγράφηκαν 638 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά 51 χιλιάδες ή -7,4% σε σύγκριση με το 2024.

Στεφανία Σούκη
