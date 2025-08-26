Δάνεια step up: 50.000 πελάτες από Σεπτέμβριο στα γκισέ των τραπεζών για να αλλάξουν τις δανειακές τους συμβάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια step up: 50.000 πελάτες από Σεπτέμβριο στα γκισέ των τραπεζών για να αλλάξουν τις δανειακές τους συμβάσεις

Η πρόταση των τραπεζών και το κόστος για τους δανειολήπτες - Ειδικό κεφάλαιο τα step up σε ελβετικό φράγκο - Σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος για την χαρτογράφηση των εγγυήσεων του Ηρακλή

Κλήση σε 50.000 πελάτες τους που έχουν step up δάνεια θα πραγματοποιήσουν οι τράπεζες προκειμένου να τους ζητήσουν να μεταβάλουν τις συμβάσεις τους από step up σε τοκοχρεωλυτικές μέσα στο Σεπτέμβριο.

Οι συμβάσεις step up επελέγησαν από τις τράπεζες ως λύση την περίοδο της κρίσης 2015 -2016 και δούλεψαν καθώς τα παραπάνω δάνεια είναι μέχρι σήμερα όλα ενήμερα.

Η λύση αυτή δόθηκε στο πλαίσιο της σφοδρής μείωσης του εισοδήματος των δανειοληπτών ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να ενισχυθούν περαιτέρω τα NPEs μιας και δεν υπήρχε λόγος για κάτι τέτοιο.

