Δάνεια step up: 50.000 πελάτες από Σεπτέμβριο στα γκισέ των τραπεζών για να αλλάξουν τις δανειακές τους συμβάσεις

Η πρόταση των τραπεζών και το κόστος για τους δανειολήπτες - Ειδικό κεφάλαιο τα step up σε ελβετικό φράγκο - Σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος για την χαρτογράφηση των εγγυήσεων του Ηρακλή