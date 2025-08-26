Πιέσεις σε δολάριο και αμερικανικά ομόλογα μετά την αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed
Πιέσεις σε δολάριο και αμερικανικά ομόλογα μετά την αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed
Η κίνηση Τραμπ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από τη Fed προκάλεσε ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και το δημοσιονομικό έλλειμμα - Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
Η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ανηφόρισε απότομα μετά την κίνηση Τραμπ να απομακρύνει από τη θέση της την διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, κλονίζοντας το επενδυτικό κλίμα,
Οι αποδόσεις διετών ομολόγων υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα. Αντίθετα, οι αποδόσεις 30ετών ενισχύθηκαν λόγω ανησυχιών ότι μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική θα ενέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot κατέγραψε πτώση.
«Η απομάκρυνση της Κουκ είναι αρνητική για το δολάριο, καθώς δημιουργεί άλλο ένα άνοιγμα για τον Πρόεδρο Τραμπ ώστε να διορίσει νέο μέλος της Fed, πιθανότατα πιο πρόθυμο να στηρίξει μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε η Κάρολ Κονγκ, στρατηγική αναλύτρια στην Commonwealth Bank of Australia στο Σίδνεϊ. «Αυτό θέτει περαιτέρω υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της Fed που στηρίζει το καθεστώς ασφαλούς καταφυγίου του δολαρίου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσεις».
Η Κουκ, σύμφωνα με την Washington Post, απάντησε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και αμφισβήτησε το δικαίωμα του Τραμπ να την αποπέμψει.
