Πιέσεις σε δολάριο και αμερικανικά ομόλογα μετά την αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed

Η κίνηση Τραμπ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από τη Fed προκάλεσε ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και το δημοσιονομικό έλλειμμα - Οι εκτιμήσεις των αναλυτών