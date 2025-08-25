Νέο σαφάρι ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σειρά παίρνει ο ΕΛΓΑ

Παίρνει σειρά ο ΕΛΓΑ μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Συστήνεται ειδική ομάδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να βρει ποιοι πληρώθηκαν δίκαια και ποιοι «τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ χωρίς να έχουν πραγματικές ζημιές