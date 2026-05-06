ΔΑΑ: Αλλαγή σκυτάλης στο τοπ 10 των ξένων αγορών με νο1 πλέον την Ιταλία, άνοδο για ΗΠΑ, Τουρκία και… new entry το Ισραήλ
Tα τελευταία 25 χρόνια έχουν ταξιδέψει συνολικά από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας 440 εκατ. επιβάτες, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη ιστορικά χρονιά με 34 εκατ. ταξιδιώτες
H Ιταλία έχει εκτοπίσει τη Γερμανία και έρχεται πρώτη πλέον σε επιβατική κίνηση, οι ΗΠΑ έχουν ανέβει 4 θέσεις στη συνολική κατάταξη, η Τουρκία ανεβάζει σταθερά ταχύτητες και βρίσκεται στις πιο ισχυρές αγορές του τοπ 10 όπως και το Ισραηλ που αποτελεί… new entry στη δεκάδα και βρίσκεται αισίως στην 8η θέση.
Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα των διεθνών αγορών για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όπου τα 2/3 του συνόλου της κίνησης ή αλλιώς το 65% αφορά το δίκτυο εξωτερικού.
Χθες (5/5), στο πλαίσιο του 25ο Συνέδριο Marketing Αεροπορικών Εταιρειών του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας (ΔΑΑ) που εστίασε και στα 25 χρόνια του «Ελευθέριος Βενιζέλος» -από το Μάρτιο του 2001 οπότε και άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του- παρουσιάστηκαν και τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, τα τελευταία 25 χρόνια έχουν ταξιδέψει συνολικά από και προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας πάνω από 400 εκατ. ταξιδιώτες– για την ακρίβεια- 440 εκατ. επιβάτες, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερα ιστορικά χρονιά, αποτυπώνοντας και την άνοδο της Αθήνας ως προορισμού.
Το 2026 έχει ξεκινήσει επίσης με άνοδο όσον αφορά την επιβατική κίνηση, με το νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑΑ κ. Γιώργο Καλλιμασιά να δηλώνει χθες από το βήμα της εκδήλωσης ότι «είμαστε επικεντρωμένοι τα τελευταία χρόνια στην ανθεκτικότητα και με μια σειρά συνεργασιών και εστιασμένες στρατηγικές προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Επιπλέον, έχουμε στο επίκεντρο της στρατηγικής μας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Αυτή την στιγμή, οι προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του γεωπολιτικού παράγοντα είναι δεδομένες με τις τιμές των καυσίμων -ενδεικτικά- να δημιουργούν προκλήσεις και επιπτώσεις, ωστόσο αισιοδοξούμε ότι θα ηρεμήσουν οι συνθήκες. Καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε με πειθαρχία και ετοιμότητα με επίκεντρο πάντα και την εμπειρία του ταξιδιώτη».
