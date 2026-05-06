Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Το Brent υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ωστόσο αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμα και με αποκλιμάκωση των εντάσεων η αποκατάσταση της προσφοράς αργού θα καθυστερήσει
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν την Τετάρτη πτώση, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, καθώς η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης «Operation Epic Fury» και σηματοδότησε προσωρινή αποκλιμάκωση.
Το Brent κινήθηκε προς τα 108 δολάρια το βαρέλι, μετά τη βουτιά 4% που κατέγραψε την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε κοντά στα 100 δολάρια.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «η επιχείρηση Επική Οργή ολοκληρώθηκε», επισημαίνοντας ότι οι βασικοί στόχοι της επιτεύχθηκαν.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα παγώσει προσωρινά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας σε πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια παραμένει σε ισχύ, διατηρώντας τις πιέσεις στις ροές πετρελαίου.
Στροφή στην επαναλειτουργία του Ορμούζ
Η Ουάσινγκτον στρέφει πλέον την προσοχή της στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, υπό αυξανόμενη διεθνή πίεση αλλά και εντεινόμενη εσωτερική αντίδραση στις ΗΠΑ για τη συνέχιση του πολέμου.
Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, η διπλωματική πρόοδος παραμένει περιορισμένη, με τις συνομιλίες να βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή στάση, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
Το παρατεταμένο αυτό αδιέξοδο συνεχίζει να τροφοδοτεί την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις προοπτικές αποκλιμάκωσης έναντι των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών κινδύνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
