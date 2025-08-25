Καιρός: Ενισχύονται από σήμερα οι άνεμοι, «πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχές

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 26 Αυγούστου

Ο καιρός την Τετάρτη 27 Αυγούστου

Ο καιρός την Πέμπτη 28/8 και την Παρασκευή 29/8

Θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.