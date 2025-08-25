Καιρός: Ενισχύονται από σήμερα οι άνεμοι, «πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχές
Καιρός: Ενισχύονται από σήμερα οι άνεμοι, «πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχές
Από την Πέμπτη αναμένεται άνοδος του υδραργύρου - Στα νότια χθες οι πιο ψηλές θερμοκρασίες
Η νέα βδομάδα θα κυλήσει με ήπιο καιρό, με εξαίρεση προς τα μέσα της, όπου θα ενισχυθούν πρόσκαιρα οι άνεμοι στο Αιγαίο, ενώ προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και ζέστη στο τέλος της.
Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις από την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ και πιθανόν να ενισχυθούν λίγο περισσότερο την Πέμπτη, χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ.
Κρήτη, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία
Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Σύμφωνα με το σύνολο των διαθέσιμων προγνωστικών σεναρίων, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας η οποία μέχρι τις 27/08 θα κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.
«Πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχέςΣύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Δευτέρα 25/08— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 24, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Κρήτη #Κάρπαθο #Κάσο
📍#Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/jTMYjJM2sz
Στα νότια χθες οι πιο υψηλές θερμοκρασίεςΣχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα την Κυριακή 24/08, στα νότια της χώρας με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 36°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λίνδο στους 35.7 °C.
Ο καιρός σήμεραΘα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.
Ο καιρός την Τρίτη 26 ΑυγούστουΣτο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 27 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 28/8 και την Παρασκευή 29/8Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
