Κόκκινα δάνεια: Τι ρυθμίσεις πραγματοποιούν οι servicers – Οι διαγραφές και οι ανακτήσεις
Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εισέλθει σε πιο ώριμη φάση - Οι πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων
Στη μερική διαγραφή οφειλής ως προτιμώμενη λύση προχωρούν οι servicers σύμφωνα με την καταγραφή διαχείρισης, που πραγματοποιεί στην έκθεσή της η ΤτΕ. Οι πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια είναι η μερική διαγραφή οφειλής, ο διαχωρισμός οφειλής και η παράταση διάρκειας, με ποσοστά 42%, 26% και 25% αντίστοιχα αναφέρει η έκθεση.
Συνολικά, τα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εισέλθει σε πιο ώριμη φάση, με έμφαση όχι μόνο στη μείωση των υπολοίπων αλλά και στη σταδιακή οριστική εκκαθάριση του ιδιωτικού χρέους. Οι συνολικές ανακτήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ –μέσω αποπληρωμών, ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων και διαγραφών– αποτυπώνουν μια σταθερή ροή απομόχλευσης, με τις άμεσες αποπληρωμές να διατηρούν τον κυρίαρχο ρόλο, αλλά και τις ρευστοποιήσεις να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκτηση αξίας.
Εν τω μεταξύ, λιγότερα κεφάλαια έναντι των υποχρεώσεών τους διατηρούν οι διαχειριστές πιστώσεων δηλαδή ο servicers.
