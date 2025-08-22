Αποκαλύψεις για το σχέδιο Μασκ να εξαγοράσει την OpenAI με τη βοήθεια του Ζούκερμπεργκ
Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ζήτησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, να τον βοηθήσει να χρηματοδοτήσει μια εξαγορά της OpenAI ύψους 97,4 δισ. δολαρίων στις αρχές του 2025, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη.
Η κατάθεση αποτελεί μέρος της δικαστικής διαμάχης μεταξύ Μασκ και OpenAI, η οποία ξεκίνησε πέρυσι. Η υπόθεση εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνια και πρόσφατα ο δικαστής αποφάσισε ότι η OpenAI μπορεί να προχωρήσει με ανταγωγές κατά του Μασκ, ο οποίος συνίδρυσε την εταιρεία το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό μαζί με τον Σαμ Άλτμαν και άλλους.
Όταν ο Μασκ υπέβαλε την πρόταση εξαγοράς της OpenAI τον Φεβρουάριο, ήταν εξοργισμένος που η εταιρεία και ο Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, προωθούσαν τη μετατροπή της σε κερδοσκοπική. Οι δύο άνδρες, που υπήρξαν για χρόνια στενοί φίλοι, έχουν πλέον μετατραπεί σε ορκισμένους αντιπάλους, καθώς η OpenAI αναδείχθηκε σε ηγέτη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, εξασφαλίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης από τη Microsoft.
Ο Μασκ ίδρυσε τη xAI το 2023 με στόχο να ανταγωνιστεί άμεσα την OpenAI. Αργότερα μήνυσε την OpenAI, κατηγορώντας την για παραβίαση συμφωνίας, ενώ προσπάθησε να εμποδίσει τη μετατροπή της σε κερδοσκοπική εταιρεία.
Στις ανταγωγές της, η OpenAI υποστηρίζει ότι η «προσχηματική πρόταση» του Μασκ και της xAI έβλαψε την επιχειρηματική της δραστηριότητα και ότι ο Μασκ έχει επιδοθεί σε «παρενόχληση» μέσω δικαστικών ενεργειών, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιθέσεων στον Τύπο.
