All Aboard Greece: Τα λιμάνια στο επίκεντρο της κρουαζιέρας στην Ελλάδα
Η CLIA αναδεικνύει τον ρόλο των ελληνικών λιμένων στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιώσιμη πορεία της κρουαζιέρας
Η Ελλάδα παραμένει πρωταγωνίστρια στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, με τα λιμάνια της να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της επιτυχίας του κλάδου όσο και στην τοπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της καμπάνιας #AllAboardGreece, η CLIA-Διεθνής Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας παρουσίασε το δεύτερο βίντεο της σειράς, αφιερωμένο στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ελληνικά λιμάνια από τον Πειραιά έως τον Πύργο.
«Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα όπου η κρουαζιέρα ξαναγεννήθηκε μετά την πανδημία και συνεχίζει να αναβαθμίζει τον διεθνή της ρόλο», τόνισε η Θεοδώρα Ρήγα, Πρόεδρος του MedCruise.
Το 2024, ο Πειραιάς κατέγραψε σχεδόν 1,7 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας, αριθμός-ρεκόρ που συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση του homeporting. «Ο Πειραιάς κατέγραψε σχεδόν 1,7 εκατ. επιβάτες το 2024, με περισσότερα homeportings από ποτέ», σημείωσε η Ιωάννα Φαραντάκη, Επικεφαλής Μάρκετινγκ του ΟΛΠ.
