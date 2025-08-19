Η BC Partners λανσάρει νέο fund $2 δισ. – Συνεργάζεται ξανά με την Great Lakes
Η BC Partners λανσάρει νέο fund $2 δισ. – Συνεργάζεται ξανά με την Great Lakes
Πάνω από 75% των επενδυτών ανανεώνουν στο νέο fund - Από τα first-lien δάνεια στα unitranche, το νέο στοίχημα της BC Partners
Ο ιδιωτικός πιστωτικός «βραχίονας» της BC Partners λανσάρει νέο fund, διάδοχο του Great Lakes II αξίας $1,6 δισ., στοχεύοντας σε επενδύσεις στη μεσαία αγορά.
Το Great Lakes III αναμένεται να συγκεντρώσει περί τα $2 δισ. σε assets, με επενδυτικό ορίζοντα τριών ετών, στη διάρκεια του οποίου οι υφιστάμενοι επενδυτές μπορούν να αποχωρήσουν ή να μετακυλίσουν τα κεφάλαιά τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, που επικαλείται το Bloomberg, πάνω από το 75% των συμμετεχόντων στο Great Lakes II ανανέωσαν ήδη τη δέσμευσή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Το Great Lakes III αναμένεται να συγκεντρώσει περί τα $2 δισ. σε assets, με επενδυτικό ορίζοντα τριών ετών, στη διάρκεια του οποίου οι υφιστάμενοι επενδυτές μπορούν να αποχωρήσουν ή να μετακυλίσουν τα κεφάλαιά τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, που επικαλείται το Bloomberg, πάνω από το 75% των συμμετεχόντων στο Great Lakes II ανανέωσαν ήδη τη δέσμευσή τους.
The private credit arm of BC Partners has launched a new fund to succeed its $1.6 billion predecessor created through its partnership with Great Lakes to invest in middle-market deals, the firm said Tuesday https://t.co/h8hS0xET6y— Bloomberg (@business) August 19, 2025
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα