Η BC Partners λανσάρει νέο fund $2 δισ. – Συνεργάζεται ξανά με την Great Lakes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
BC Partners

Πάνω από 75% των επενδυτών ανανεώνουν στο νέο fund - Από τα first-lien δάνεια στα unitranche, το νέο στοίχημα της BC Partners

Ο ιδιωτικός πιστωτικός «βραχίονας» της BC Partners λανσάρει νέο fund, διάδοχο του Great Lakes II αξίας $1,6 δισ., στοχεύοντας σε επενδύσεις στη μεσαία αγορά.

Το Great Lakes III αναμένεται να συγκεντρώσει περί τα $2 δισ. σε assets, με επενδυτικό ορίζοντα τριών ετών, στη διάρκεια του οποίου οι υφιστάμενοι επενδυτές μπορούν να αποχωρήσουν ή να μετακυλίσουν τα κεφάλαιά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, που επικαλείται το Bloomberg, πάνω από το 75% των συμμετεχόντων στο Great Lakes II ανανέωσαν ήδη τη δέσμευσή τους.

