Στο πράσινο οι δείκτες με θεαματικά εβδομαδιαία κέρδη – Η Wall Street ελπίζει σε deal ΗΠΑ-Κίνας

Μετά από έντονες διακυμάνσεις και ημέρες χάους, οι μετοχές στη Wall Street ανέκαμψαν, κλείνοντας την εβδομάδα με τα υψηλότερα κέρδη από το 2023, με τους επενδυτές να δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία πως οθα καταφέρει να πετύχει συμφωνία και με την Κίνα αποτρέποντας τα χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία.Είναι χαρακτηριστικό πως παρά την αστάθεια των πρώτων ωρών της συνεδρίασης, με συνεχείς εναλλαγές στα πρόσημα, σταδιακά οι δείκτες όχι μόνο σταθεροποιήθηκαν αλλά κατέγραψαν κέρδη άνω του 1%.Συγκεκριμένα, οενισχύθηκε κατά 1,56% στις 40.212 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε δυναμική άνοδο 1,81% στις 5.363 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 12,06% φτάνοντας τις 16.724 μονάδες.Με τις επιδόσεις αυτές η πιο ευμετάβλητη εβδομάδα της αμερικανικής αγοράς εδώ και χρόνια ολοκληρώθηκε τελικά με εντυπωσιακά κέρδη. Ο S&P 500 θα «κόψει» το πενθήμερο νήμα με άλμα 5,6%, ήτοι την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Νοέμβριο, με τον Dow να έχει κερδίσει από την πλευρά του περίπου 4,9%. Ακόμη πιο δυναμικό comeback για τον Nasdaq με άνοδο περίπου 7%.Στην αγορά ομολόγων, αν και οι αποδόσεις σταθεροποιήθηκαν καταγράφοντας μετριοπαθή κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση, παραμένουν αυξημένες κατά 45 μονάδες βάσης από την προηγούμενη εβδομάδα, ένα εύρος που εντείνει τη μεταβλητότητα στις αγορές.Ο δείκτης φόβου Vix, που μέσα στην εβδομάδα είχε εκτιναχθεί πάνω από τις 50 μονάδες, σήμερα υποχώρησε περαιτέρω φτάνοντας περίπου στις 37 μονάδες.Πέρα από την εκεχειρία των 90 ημερών που ανακοίνωσε ο πλανητάρχης για όλες τις χώρες, πλην της Κίνας, η διαβεβαίωση του Λευκού Οίκου πως είναι ανοιχτός σε μια εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο και μάλιστα με τον ίδιο τον Τραμπ να δηλώνει «αισιόδοξος», ήρθε να αμβλύνει την ανησυχία που είχαν δημιουργήσει τα νέα κινεζικά αντίποινα με διεύρυνση των δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές από το 84% στο 125%.Παράλληλα από τις Βρυξέλλες, έγινε γνωστό πως ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, θα μεταβεί και πάλι στην Ουάσιγκτον την Κυριακή προκειμένου να προσπαθήσει να καταλήξει στην «υπογραφή συμφωνιών».Βέβαια, η σκιά των δασμών εξακολουθεί να τροφοδοτεί αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της κατανάλωσης, της οικονομίας και του πληθωρισμού, με τον επικεφαλής της New York Fed, Τζον Γουίλιαμς, να προειδοποιεί μάλιστα για εκτίναξη των τιμών έως και το 4% τη φετινή χρονιά.Όμως, από την πλευρά της η μετριοπαθής πρόεδρος της περιφερειακής Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε στους Financial Times ότι η κεντρική τράπεζα «είναι απόλυτα έτοιμη» να δράσει, εάν οι συνθήκες γίνουν ασταθείς, μια τοποθέτηση που ικανοποίησε την αγορά, παρά το γεγονός ότι η κυρία Κόλινς απέφυγε να γίνει πιο συγκεκριμένη.Σε κάθε περίπτωση, παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στους δείκτες, οι περισσότεροι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί συμφωνώντας πως η υψηλή μεταβλητότητα θα είναι το βασικό συστατικό της Wall Street, όσο το εμπορικό πεδίο δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως.Ο Μάικλ Χάρτνετ της Bank of America συμβούλευσε τους επενδυτές να εκμεταλλεύονται τα ράλι για να πουλούν μετοχές, μέχρι να υπάρξει σαφής αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και παρέμβαση της Fed. Εκτίμησε μάλιστα ότι η στρατηγική των δασμών Τραμπ μετατρέπει την αμερικανική «εξαιρετικότητα» σε «απόρριψη» από τις αγορές, προτείνοντας short τοποθετήσεις στον S&P 500 έως τις 4.800 μονάδες.