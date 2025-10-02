Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Όμως το απόλυτο masterpiece είναι το «μέρες οργής» του Καρλ Ντράγιερ παραγωγής 1943!Ο Λικ Μπεσόν λοιπόν σκηνοθετεί τον μύθο του πρίγκιπα Βλαντ Ντρακούλ που αναζητώντας την υπέρτατη λατρεία του στο πρόσωπο της νεκρής Ελιζαμπέτα, καταλήγει να γίνει βαμπίρ, πίνοντας αίμα, πιστεύοντας ότι η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει. Όμως τίποτα και κανείς αιώνιος--καλοφτιαγμένοΑπρόβλεπτη δραματική ερμηνεία από τον «βράχο» με το όνομα Ντουέιν Τζόνσον. Αυτός η Smashing machine. Στιγμές από τη βιογραφία του θρύλου του MMA και UFC, Μαρκ Κερ. Αφηγείται την άνοδο, τις μάχες και τις προσωπικές θυσίες ενός από τους πιο εμβληματικούς αθλητές πολεμικών τεχνών, αναδεικνύοντας όχι μόνο την αδρεναλίνη του ρινγκ αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο πίσω από τον μύθο--Θα αρέσει. Κυρίως στα «αγόρια»Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Κυρίως κοριτσάκια Η Γκάμπι λοιπόν ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Καλοφτιαγμένο. Όμως αυτό δεν φτάνει--Μάλλον θα απογοητεύσει!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Η Εύα λίγο πιο πάνω από τα πενήντα. Σε κρίσιμη ηλικία. Και παντρεμένη. Και με παιδιά. Η Εύα ψάχνεται. Μονίμως. Το βλέμμα σαν αξονικός τομογράφος. Και διαρκώς φλερτάρει. Ετσι μπας και η φλόγα ανάψει. Μπας και στα νιάτα της επιστρέψει. Ψευδαισθήσεις.Και εκεί που περιμένει μπας και ο υποψήφιος υποκύψει πέφτει πάνω σε μια φράση που την γκρεμίζει. Ολοι οι υποψήφιοι με μια φράση «η φίλη μου η Εύα»--ότι πρέπει για κυρίες και δεσποινίδες

Η Σάρα και ο Ντέιβιντ, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντώνται στο γάμο κοινού τους φίλου. Ετσι πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας θα βρεθούν συνοδοιπόροι στο ίδιο ταξίδι. Ζώντας σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους. Θα αλλάξει το μέλλον τους;-Ρομαντική κομεντί

Ισως η κορυφαία στιγμή στη πλούσια διαδρομή του Ιρανού σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι. Μ αυτό του εντελώς «γυμνό» στόρι κερδίζει Χρυσό Φοίνικα του φεστιβάλ των Καννών του 1997. Τι συμβαίνει; Ενας απελπισμένος διανοούμενος εποχούμενος σε τζιπ σκαρφαλώνει λόφους και βουνά με στόχο να βρει κάποιον που θα τον καλύψει με χώμα αφού προηγουμένως εκείνος θα αυτοκτονήσει! Όμως κανείς δεν δέχεται να «συνεισφέρει» σ αυτή την καταραμένη ταφή!—Οπωσδήποτε

Ένα από τα αριστουργήματα του Ροσελίνι (1906-1977). Στο σενάριο συμμετέχει και ο Φελίνι. Η ταινία μαυρόασπρη του 1946. Ο θρίαμβος του Ιταλικού νεορεαλισμού. Το στόρι χωρισμένο σε έξι αυτόνομα επεισόδια, που ακολουθούν την προέλαση των συμμάχων από τη Σικελία έως τη Βόρεια Ιταλία, στη διάρκεια του Βʹ Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε επεισόδιο αναδεικνύει την ανθρώπινη επαφή ανάμεσα σε Ιταλούς και Αμερικανούς στρατιώτες — με φόντο τα δεινά του πολέμου και τις διαπολιτισμικές δυσκολίες. Η αφήγηση σαν ντοκιμαντέρ οι ηθοποιοί ερασιτέχνες--must

Περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία. Πάει κάπως έτσι Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Γουόλτερ Θερσκ –ένας αστός που έγινε αγρότης– και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο. Το ατού της ταινίας η μαγευτική φωτογραφία. Σε καθηλώνει!—για ψαγμένους

Η πιο αισθησιακή, τολμηρή με άφθονες σεξουαλικές σκηνές, εμφανίσεις της Τζέσικα Τσαστέιν. Οπου η Τζένιφερ είναι πάμπλουτη και κάποιας ηλικίας. Ο Φερνάντο είναι χορευτής, λαθρομετανάστης από Μεξικό. Πιστεύει ότι η Τζένιφερ θα τον προστατεύσει. Εκείνη κολλημένη στο κρεβάτι του. Εκείνος και ναι και όχι. Εκ πρώτης όψεως ο Μεξικάνος την κάνει ότι θέλει. Λάθος του-και ναι και όχι

Μυστηριώδες, ατμοσφαιρικό. Από Ισπανία. Πληρωμένη δολοφόνος με χάρισμα. Δηλαδή χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περάσει σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να μπαινοβγαίνει στα σπίτια των θυμάτων της χωρίς να αφήνει πίσω κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αλλά της στερεί κάτι από την ανθρώπινη υπόστασή της--Δεν θα το ξανάβλεπα

Καλοφτιαγμένο θρίλερ με χαμηλούς τόνους. Οπου κορυφαίος “διορθωτής”, δηλαδή ενδιάμεσος ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν. Η σκηνοθεσία κλιμακώνεται υπογείως. Η ατμόσφαιρα σκοτεινή. Οι καταστάσεις απρόβλεπτες. Ο, τι πρέπει για φίλους του είδους, με αναφορές στη «Συνομιλία» του Κόπολα--καλό

Τι είναι αυτό; Κάτι σαν συνέχεια των πρώτων θρυλικών «τρελών σφαιρών» με ήρωα τον σούπερ ατζαμή αστυνομικό Φρανκ Ντρέμπιν . Τώρα υπάρχει ο τζούνιορ Φρανκ Ντρέμπιν. Που τον υποδύεται, εξαιρετικά, ο Λίαμ Νίσον. Αντάξιος συνεχιστής της κληρονομιάς του πατρός του. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Το τι λαμβάνει χώρα σ αυτή την ξεκαρδιστική παρωδία, είναι αδύνατον να το περιγράψει κανείς. Παρέα με τον Λίαμ Νίσον, η Πάμελα Αντερσον--Με πολλά χαχανητά!

Σε στυλ Ρομαντικής κομεντί. Το στόρι το χουμε ξαναδεί. Κεντρικό πρόσωπο γοητευτική προξενήτρα. Μα ακόμα υπάρχει αυτό το είδος; Κι όμως. Ασε που οι πελάτες χρυσοπληρώνουν τις υπηρεσίες. Η προξενήτρα λοιπόν πρέπει να βρίσκει τον κατάλληλο για την κατάλληλη. Και τούμπλαλιν! Κοίτα φίλε μου. Προφανώς επειδή δεν εμπιστεύονται το Instagram φερ ειπείν. Κάποια στιγμή η προξενήτρα βρίσκεται ανάμεσα στον προβληματικό πρώην και σε έναν τέλειο άνδρα. Ποιον να διαλέξει;--έτσι κι έτσι

Κάτι σαν επανάληψη της θρυλικής μαύρης κωμωδίας, παραγωγής 1989, «ο πόλεμος των Ρόουζ» του Ντάνι Ντε Βίτο με Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ. Το σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα (Poor Things). Τι συμβαίνει; Όλα καλά και άγια για το ζεύγος Αιβι και Τεό. Ωσπου η καριέρα του Τεό καταποντίζεται, ενώ οι φιλοδοξίες της Αιβι εκτοξεύονται. Ένα ναρκοπέδιο ανελέητου ανταγωνισμού και καταπιεσμένης μνησικακίας απλώνεται ανάμεσά τους. Τουτέστιν η ζωή μου ο θάνατός σου!--αξίζει

Από το ομότιτλο βιβλίο της Αζάρ Ναφίσι. Η γενική εικόνα τραγική. Οι φονταμενταλιστές στο Ιράν διαπράττουν τα πάντα. Ανατριχιαστικό. Τότε μια καθηγήτρια λογοτεχνίας, συγκεντρώνει έξι νεαρές μαθήτριες της να διαβάσουν βιβλία από την απαγορευμένη Δύση. Ο σπόρος του «κακού». Η γνώση δικαίωμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Ο θρίαμβος της μάθησης!-καλών προθέσεων

Μυθιστορηματική πολιτική βιογραφία του Ενρίκο Μπερλινγκουέρ (1922-1984) δημιουργού του Ευρωκομμουνισμού. Φυσικά υπήρξε και Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού κόμματος. Αψηφώντας τον ψυχροπολεμικό διχασμό, ο Μπερλινγκουέρ και το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI) ξόδεψαν πέντε χρόνια προσπαθώντας να κερδίσουν την εξουσία, συμμετέχοντας σε έναν άνευ προηγουμένου διάλογο με τη Χριστιανοδημοκρατία--Περασμένα μεγαλεία….

Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημαAnimation κινεζικής παραγωγής. Σαρώνει στα ταμεία. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ!—μόνο για μικρά παιδιά