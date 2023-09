Η Nova μεγάλος χορηγός στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Κλείσιμο

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ο μεγάλος χορηγός στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που επιστρέφει με την 29η έκδοσή του, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου!Ο διεθνής θεσμός θα πραγματοποιήσει λαμπερή έναρξη την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στο ΠΑΛΛΑΣ, με δύο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, δύο συγκινητικές ελεγείες στην αγάπη: την πιο πρόσφατη και συγκινητική δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τίτλο STRANGE WAY OF LIFE, έναν μικρού μήκους θησαυρό που αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, με γοητευτικούς πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ και τις ΠΕΡΑΣΜΕΝEΣ ΖΩΕΣ («Past Lives») της Σελίν Σονγκ, του θαυματουργού ντεμπούτου που συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς παγκοσμίως και η οποία ετοιμάζεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά, να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.STRANGE WAY OF LIFE (2023, Ισπανία - Γαλλία, 31’) του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τους Ίθαν Χοκ, Πέδρο Πασκάλ, Χοσέ Κοντέσα, Τζέισον ΦερνάντεζΗ τελευταία ταινία του πολυαγαπημένου Ισπανού δημιουργού είναι μια απολαυστικά queer αντιστροφή σε ένα σθεναρά αρσενικό κινηματογραφικό είδος - το γουέστερν. Ένας λατίνος καουμπόης ξεκινά για να συναντήσει έναν παλιόφιλό του σερίφη σε μια πόλη της Άγριας Δύσης που μοιάζει να έχει βγει από καρτ ποστάλ. Καουμπόης είναι ο Πέδρο Πασκάλ. Σερίφης ο Ίθαν Χοκ. Οι δύο άντρες πίνουν και συζητάνε για τα παλιά, γι' αυτά που ήταν και γι' αυτά που θα 'θελαν να γίνουν. Και μετά φιλιούνται.Το «Strange Way of Life» τότε μεταλλάσσεται σε αυτό που πάντα ονειρευόμασταν: ένα κιτς γουέστερν μελό που θέλει τους δύο μεγάλους του σταρ να αναμετριούνται με πάθος, ανταλλάσσοντας νεύματα, ατάκες και υπονοούμενα. Η συνέχεια είναι όσο ακομπλεξάριστη και queer μπορεί να φανταστεί κανείς, με την επιρροή του Άντονι Βακαρέλο (Καλλιτεχνικού Διευθυντή του YSL) ραμμένη με βελονάκι σε κάθε καρέ και εξελίσσεται σε μια ραγισμένη αγκαλιά στη μεγάλη οθόνη.Κοντινός συγγενής της «Σύντομης Συνάντησης», της «Ερωτικής Επιθυμίας» και του «Πριν το Ξημέρωμα», η υπέροχη ταινία της πρωτοεμφανιζόμενης Σελίν Σονγκ συνοψίζει 25 χρόνια εκκολαπτόμενης αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων που κατοικούν σε διαφορετικές ηπείρους και τους χωρίζουν αμέτρητα μίλια.Ξεκινά από τα πρώτα εφηβικά σκιρτήματά τους στη Σεούλ του '90 και ολοκληρώνεται στη σημερινή Νέα Υόρκη όταν, ενήλικες πλέον, οι ήρωες βλέπουν τις αισθηματικές φαντασίες που καλλιέργησαν από μακριά να αναμετριούνται με την πραγματικότητα. Λίγο πριν διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου, η δημιουργία που συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς παγκοσμίως είναι ένα μικρό αριστούργημα και ταυτόχρονα ένα αυτομάτως κλασικό φιλμ στο είδος του: μια άκρως συγκινητική και ρομαντική ελεγεία για το ρόλο της τύχης και των πιθανοτήτων στις ανθρώπινες ζωές, προορισμένη να πάρει θέση δίπλα στις διαχρονικά αγαπημένες ταινίες πολλών θεατών.Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2023 στις αίθουσες: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.