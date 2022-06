Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Κλείσιμο

Από Ρουμανία χωρισμένο στα δύο, όπου στο πρώτο μέρος μια 19χρονη, πανέμορφη καλόγρια πέφτει θύμα βιασμού και στο δεύτερο επιθεωρητής της Αστυνομίας με βίαιες μεθόδους επιχειρεί να αποσπάσει ομολογία και να στείλει τον ένοχο στη φυλακή--Οπωσδήποτε



«Οι έρωτες μιας ξανθιάς» (Lasky Jedne Plavovlasky)

--Σκ Μίλος Φόρμαν, Cast Χάνα Μπρέχτσοβα, Βλαντιμίρι Πούσολτ

Ασπρόμαυρο του 1965 από το «νέο κύμα» του τσέχικου σινεμά όπου αθώο κορίτσι πιστεύει πως βρήκε τον μεγάλο έρωτα στο πρόσωπο νεαρού μουσικού από την Πράγα—All time classic



«Το κοστούμι» (The Outfit)

--Σκ Γκράχαμ Μουρ, Cast Μαρκ Ράιλανς, Ζόι Ντόιτς, Τζόνι Φλιν, Ντίλαν Ο΄ Μπράιεν

The Brains not the Guns, κάπως έτσι Αγγλος ράφτης στο Σικάγο της Μαφίας καταφέρνει να βασιλεύει, αφού προηγουμένως διαιρέσει τα ανεγκέφαλα μέλη δύο συμμοριών—σαν σκάκι!



«Μαγνητικά πεδία»

--Σκ Γιώργος Γούσης, Cast Ελενα Τοπαλίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Η αβάσταχτη γοητεία ενός ατελείωτου φλερτ ανάμεσα σε δύο ξένους, κάπου σ ένα νησί όπου εκείνη τυλιγμένη στο μυστήριο ενώ εκείνος μεταφέρει τα κόκκαλα μιας θείας του για να τα θάψει--Γοητευτικό



«Ο άνθρωπος απ τον Βορρά» (The Northman)

--Σκ Ρόμπερτ Εγκερς, Cast Αλεξάντερ Σκαρσγκαρντ, Νικόλ Κίντμαν, Ιθαν Χοκ, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Κλάες Μπανγκ, Μπιοργκ

Ακραία παραλλαγή του Σαιξπηρικού «Αμλετ» με τις πύλες της κολάσεως ανοικτές να υποδεχτούν βαρβαρότητα επικών διαστάσεων--Οπωσδήποτε



ΑΞΙΖΟΥΝ



«Το κορίτσι με το βραχιόλι» (La Fille au Bracelet)

--Σκ Στεφάν Ντεμουστιέ, Cast Μελισά Γκουέρς, Ροσντί Ζεμ, Κιάρα Μαστρογιάννι, Αναίς Ντεμουστιέ

Δικαστικό, δραματικό θρίλερ όπου απελευθερωμένο 16χρονο κορίτσι κατηγορείται ότι σκότωσε την καλύτερή της φίλη, είναι η δεν είναι δολοφόνος;-άκρως ενδιαφέρον

«Τα κακά παιδιά» (The Bad Guys)

--Σκ Πιερ Περιφέλ, Cast (φωνές) Κατερίνα Τσάβαλου, Ντένης Μακρής, Αγγελος Λιάγκας

Animation μεταγλωττισμένο με πέντε κακά παιδιά, δηλαδή ο Λύκος ο πορτοφολάς, το Φίδι ο διαρρήκτης, ο Καρχαρίας της μεταμφίεσης, ο Πιράνχα ο νταής και η κυρία Ταράντουλα η χάκερ-διασκεδαστικό

Το μεγάλο εμπορικό «χαρτί» της θερινής περιόδου. Μετά από 36 χρόνια, ο σημερινός εξηντάρης Τομ Κρουζ ιπτάμενος, ακατάβλητος και αντικομφορμιστής—χορταστικό, θεαματικό play station

Μεταγλωττισμένο Animation και ελληνική μυθολογία. Οπου κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης κοντά στο παλάτι της Κνωσού, ο Ίκαρος θα γίνει φίλος με τον νεαρό Μινώταυρο—μόνο για νήπια



«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κουκούρης, Ταμίλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Αναστασία Παντούση

Επανακυκλοφορία της πασίγνωστης μελοδραματικής «τοιχογραφίας» για την καταστροφή της Σμύρνης. Σε φρέσκια κόπια, συντομευμένη κατά είκοσι και πλέον λεπτά, με σφιχτή αφήγηση και ελάχιστα «κενά



«Επιχείρηση: κιμάς» (Operation mincemeat)

--Σκ Τζον Μάντεν, Cast Κόλιν Φερθ, Μάθιου Μακφέιν, Κέλι Μακντόναλντ

Το στόρι αληθινό, όπου μικρή ομάδα Βρετανικών «σκιών» συλλαμβάνουν σχέδιο παραπλάνησης των Γερμανών, ώστε εκείνοι να πιστέψουν πως η επερχόμενη εισβολή θα γίνει στην Ελλάδα και όχι στη Σικελία-μόνο για το στόρι



«Doctor Strange Multiverse of Madness»

--Σκ Σαμ Ράιμι, Cast Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Ολσον, Ρέιτσελ ΜακΑνταμς

Ο doctor Strange ξεκλειδώνει παράλληλα σύμπαντα, διασχίζει το χάος και ορμάει εναντίον ενός νέου καταστροφικού εχθρού, η συνταγή γνωστή τα οπτικά εφέ κυριαρχούν-- εγώ βαρέθηκα!



«100% λύκος» (100% Wolf)

--Σκ Φιν Εντκουίστ, Αλεξ Στάντερμαν, Cast (φωνές) Χάρης Αριστείδου, Κούλα Νικολάου, Μαρία Κάνθερ

Μεταγλωττισμένο Animation με πιτσιρικά στα πρόθυρα μεταμόρφωσης σε λυκάνθρωπο όμως καταλήγει σκύλος και μάλιστα σε κανίς-Νηπιαγωγείο



«Αινμπό η πριγκίπισσα του Αμαζονίου» ( ΑΙΝΒΟ Amazon Princess)

--Σκ Ρίτσαρντ Κλάους, Χοσέ Ζελάντα, Cast (φωνές) Ελενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγέλου, Ουρανία Φουρλάνου

Το συνηθισμένο και εβδομαδιαίο κινηματογραφικό Νηπιαγωγείο, δηλαδή μεταγλωττισμένο Animation με ηθικό δίδαγμα υπέρ οικολογίας που λαμβάνει χώρα στον Αμαζόνιο—μόνο για νήπια



«Sonic η ταινία 2» (Sonic the hedgehog 2)

--Σκ Τζεφ Φάουλερ, Cast (φωνές): Τζιμ Κάρει, Μπεν Σβαρτς, Τίκα Σάμπτερ

Ηρωας ο σκαντζόχοιρος και κακός και σατανικός της παρέας ο Δρ Ρομπότνικ--Animation



«Πάντα στο κόκκινο» (Turning Red)

--Σκ Ντόμι Σι, Cast (φωνές) Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαίδου, Εριέττα Σαούγκου

Animation μεταγλωττισμένο από την Pixar της Disney—Διασκεδαστικό!





«Οι πικροδάφνες»

--Σκ Πάολα Ρεβενιώτη, Cast Πάολα Ρεβενιώτη, Εύα Κουμαριανού, Μπέτυ Βακαλίδου

Κι όμως είναι της Πάολας, της πασίγνωστης που παρέα με Μπέτυ και Εύα σουλατσάρει σε «στέκια» και θυμάται—εξαρτάται!



«Τα πάντα όλα» (Everything everywhere All at Once)

--Σκ Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, Cast Μισέλ Γέο, Τζέιμς Χονγκ, Τζέιμι Λι Κέρτις

Μπερδεμένη και χαοτική ιστορία με εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα που όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της--Χάος

Τι είναι αυτό; Κάτι σαν ζωολογικός κήπος με πλημμυρίδα οπτικών εφέ. Αν με ρωτούσατε θα πρότεινα «Γκαρσονιέρα» του Μπίλι Ουάιλντερ και του 1960, σεμινάριο σεναρίου, σκηνοθεσίας, ερμηνειών. Κι αν υπάρχει χώρος θα πρότεινα «Βαγόνι αριθμός 6» με την ιδιαίτερη, θα έλεγα εξωφρενική σχέση ανάμεσα σε λεσβία Αρχαιολόγο από Φινλανδία με νεαρό Ρώσο μεταλλωρύχο. Και ακόμα «χαμένες ψευδαισθήσεις» από μυθιστόρημα του Μπαλζάκ για την άνοδο και την έκπτωση ενός νέου ποιητή που αποφασίζει να πουλήσει τη ψυχή του στο διάβολο!Μετά από τριάντα χρόνια ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όπου οι δεινόσαυροι με όλες τις παραλλαγές τους, να ελευθερωθούν και έτσι άνθρωποι και ζώα στον ίδιο κόσμο να συμβιώνουν και να κυκλοφορούν—ZooΕποχής με ψιλοβελονιά πνιγμένο στα ντεκόρ και τις τουαλέτες. Η άνοδος και η πτώση υποψήφιου ποιητή που καταφεύγει στο Παρίσι γράφοντας κατά παραγγελία κριτικές θεάτρου, αποφασισμένος να πουλήσει τη ψυχή του στον διάβολο!—Για ευαίσθητες ψυχέςΕξωφρενική σχέση ανάμεσα σε μια λεσβία αρχαιολόγο από Φινλανδία με νεαρό και απότομο Ρώσο μεταλλωρύχο--ΙδιαίτεροΤηλεοπτικός παραγωγός ανακαλύπτει μια τρομερή αλήθεια, ο μικρός γιός του για τον οποίο δεν δίνει μία, δεν είναι πλάσμα από το δικό του σπέρμα--ΒαρετόΟλα εξαντλούνται στο κρεβάτι και όπου όλες «κοιμούνται» με τον ίδιο άντρα και όπου το ένα κλισέ διαδέχεται το άλλο—Ένα όμορφο τίποταΑπό τις καλύτερες δραματικές κομεντί όλων των εποχών όπου υπαλληλίσκος ασφαλιστικής εταιρείας βρίσκει μισοπεθαμένη στο διαμέρισμά του την ερωμένη του αφεντικού του--εξαιρετικόΑπίστευτο περιστατικό στη Γαλλία του 1963. Οπου πρωτοετής φοιτήτρια, αρχίζει να καταρρέει από το γεγονός πως είναι έγκυος, πράγμα εντελώς απαγορευτικό και ποινικά κολάσιμο για εκείνη την υποκριτική κοινωνία της Γαλλίας--ΣοκαριστικόΕπίκαιρο λόγω μπούλινγκ και βίας στα σχολεία, με ρεαλιστική οπτική και καλές ερμηνείες--ΑξίζειΜεταγλωττισμένο Animation με εκπαιδευτικό προορισμό--ΝηπιαγωγείοΚι αυτό θρίλερ τρόμου, όπου θηλυκή ύπαρξη απομονώνεται σε αγρόκτημα μέσα στο δάσος και τότε περίεργες και επικίνδυνες σκιές την περικυκλώνουν με άγριες διαθέσεις--βαρέθηκα