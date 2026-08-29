Τραμπ: Συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας για πλειοψηφικό έλεγχο 65 δισ. βαρελιών πετρελαίου

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία» και υπόσχεται φθηνότερη βενζίνη





Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία» και υποστήριξε ότι θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά και θα συμβάλει στη μείωση των τιμών της βενζίνης.



«Πλειοψηφικός αμερικανικός έλεγχος σε πάνω από 65 δισ. βαρέλια» Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφέροντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και ιδιωτικών επιχειρήσεων.



Όπως έγραψε, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ εργάστηκαν, κατόπιν δικής του εντολής, σε στενή συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μόλις συνήψαν συμφωνία με τη Βενεζουέλα για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.







Τραμπ: Θα μειωθούν οι τιμές της βενζίνης Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία «υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου» και θα αυξήσει σημαντικά την ενεργειακή τροφοδοσία των ΗΠΑ.



Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές σε βάθος χρόνου.



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«Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ήδη αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε στην ανάρτησή του.







Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε μια άνευ προηγουμένου πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα , η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, εξασφαλίζει στην Ουάσινγκτον πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία» και υποστήριξε ότι θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά και θα συμβάλει στη μείωση των τιμών της βενζίνης.Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφέροντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και ιδιωτικών επιχειρήσεων.Όπως έγραψε, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ εργάστηκαν, κατόπιν δικής του εντολής, σε στενή συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μόλις συνήψαν συμφωνία με τη Βενεζουέλα για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα εξασφαλίστηκε «πλειοψηφικός αμερικανικός έλεγχος σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βενεζουέλα», χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους.Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία «υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου» και θα αυξήσει σημαντικά την ενεργειακή τροφοδοσία των ΗΠΑ.Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές σε βάθος χρόνου.Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει τη Βενεζουέλα να κινηθεί προς μια πορεία «τεράστιας επιτυχίας και μεγάλης ευημερίας» και θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας.«Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ήδη αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Παρά την ανακοίνωση του Τραμπ, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.



Δεν έχει διευκρινιστεί ποια πετρελαϊκά κοιτάσματα αφορά, ποιες ιδιωτικές εταιρείες θα συμμετάσχουν ή με ποιο νομικό και επιχειρηματικό σχήμα θα ασκείται ο «πλειοψηφικός έλεγχος» των ΗΠΑ.



Οι διαπραγματεύσεις των προηγούμενων εβδομάδων επικεντρώνονταν στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών σε πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας, με μέρος της παραγωγής να κατευθύνεται σταθερά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου ενδέχεται, πάντως, να συναντήσει νομικά και συνταγματικά εμπόδια στη Βενεζουέλα, καθώς το κράτος διατηρεί τον έλεγχο των βασικών δραστηριοτήτων της πετρελαϊκής βιομηχανίας.



Ροδρίγκες: «Ιστορική» η πετρελαϊκή συμφωνία με τις ΗΠΑ – Επενδύσεις άνω των $100 δισ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή την υπογραφή «ιστορικής» συμφωνίας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως «ευχαριστεί θερμά» τον Aμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν εννιά μήνες μετά την στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προκατόχου της Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.



«Η Βενεζουέλα ανακοινώνει ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναζωογόνηση του έθνους μας», αναφέρει κείμενο που δημοσιοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως προβλέπει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», που περιέχουν δυνητικά ως και «65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», και θα έχει αποτέλεσμα «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος».



Τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα στον κόσμο Η Βενεζουέλα διαθέτει περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου, μεταξύ των μεγαλύτερων -και σύμφωνα με αμερικανικά ενεργειακά στοιχεία, τα μεγαλύτερα- στον κόσμο.



Τα περισσότερα κοιτάσματα είναι ήδη χαρτογραφημένα, ωστόσο η παραγωγή της χώρας παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές της, έπειτα από χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων, κακοδιαχείρισης, φθοράς των υποδομών και διεθνών κυρώσεων.



Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ αφορά περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας.