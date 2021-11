Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Σκάνδαλο «βλάσθημο» και αποκαλυπτικό με δύο μοναχές του 17ου σε πάθος λεσβιακό--Ακραίο

Western άλλου τύπου και κρυφός «πόλεμος» ανάμεσα σε δύο αδέρφια για την καρδιά μιας γυναίκας—γυναικείο Wesrern

Εικαστικό επίτευγμα και εξαιρετική χημική ένωση Ατρειδών, Σαίξπηρ, Λόρενς της Αραβίας και Star Wars—Καθηλώθηκα!



Πρόσφυγας από Κόσσοβο αισθάνεται περικυκλωμένος από δεκάδες ρατσιστές συνεργάτες του στην εταιρεία που εργάζεται, ακόμα και από την Γερμανίδα γυναίκα του—μόνο για δύσκολους



Από Ιαπωνία με τρία επεισόδια, με μεταμοντέρνα οπτική και με αφομοιωμένα δάνεια από γαλλικές ιστορίες ηθών του Ερίκ Ρομέρ—επίσης μόνο για δύσκολους

--Φυσικά Animation όπου κάποιος απρόσκλητος επιχειρεί να αποδείξει ότι η Γουένσντει δεν είναι κορούλα της Μορτίσια και έτσι ο μπαμπάς Γκόμεζ παρέα με όλα τα εκλεκτά μέλη της οικογένειας, αναχωρούν προς ανακάλυψη κάθε σπιθαμής της Αμερικανικής γης: «παιδάκια είπες; Κι εγώ που νόμιζα ότι τρώμε παιδάκια»!—Τρισχαριτωμένο!

Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι-- Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο







Φυσικά «Ο οίκος των Gucci» θα κερδίσει στα ταμεία. Αν και δεν αξίζει. Και φυσικά η παιδική της Disney με τίτλο «Encanto» η πιο διασκεδαστική. Εν ολίγοις εβδομάδα του σχεδόν τίποτα. Επομένως επιστροφή στο παρελθόν!Κάτι σαν παραλλαγή «Δυναστείας» με οικογενειακές ίντριγκες και προδοσίες--ΣαπουνόπεραΓραφικές σκηνές ανόδου μεγάλης οικογένειας από την Κρήτη με άφθονο παρασκήνιο—ελάχιστα πράγματαΖευγάρι με παιδί σε κάποια βιλάρα εκτός Αθηνών, παριστάνουν τους ευκατάστατους πλην όμως τίποτα δεν είναι δικό τους!—Αδικαιολόγητη φλυαρίαΜια κάποια Αννα που πάσχει από αμνησία, αναλαμβάνει, για το μεροκάματο, να μαγειρεύει σε πρόχειρο ταβερνείο—άσε καλύτεραΧρεοκοπημένος οινοποιός με την επιθετική κορούλα του παρέα με δραπέτη φυλακών που «κοιμάται» μαζί της—Ελεος!Μεταγλωττισμένο Animation της Disney για παιδιά, τρυφερό, καλοφτιαγμένο, διασκεδαστικό—Περνάς καλά!

«Καλάβρυτα 1943»--Σκ Νικόλας Δημητρόπουλος, Cast Μαξ φον Σίντοου, Δανάη Σκιαδά, Γιώργος Βογιατζής—Μυθιστορηματική ανασύσταση του εφιαλτικού χρονικού ολοκαυτώματος Καλαβρύτων—τίμιο και σοκαριστικό



«Οι άγιοι της μαφίας» (The Many Saints of Newark)--Σκ Αλαν Τέιλορ, Cast Αλεσάντρο Νίβολα, Τζον Μπέρνθαλ, Βέρα Φαρμίγκα, Ρέι Λιότα—Για την Ιταλική μαφία και καλοφτιαγμένο, αλλά όταν έχεις δει «Goodfellas» του Μάρτιν Σκορσίζι, τα υπόλοιπα είναι περιττά!--Σκοτεινό



«Φευγαλέα σπουργίτια» (Jhalki)--Σκ Μπραχμανάντ Σινγκ, Cast Αάρτι Τζα, Γκορακσάλ Σαπκάλι-- Η μεγάλη αδερφή σπεύδει προς ανακάλυψη του εφτάχρονου μικρού της αδερφού, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού στην Ινδία-- Αξίζει ως επιλογή μικρών θεατών



«Αρχηγός από κούνια 2» (Boss Baby 2)--Σκ Τομ Μακ Γκραθ, Cast (φωνή) Πάνος Μουζουράκης--Μωρά της πιπίλας εντοπίζουν τα ίχνη αλλά και εξουδετερώνουν τους κακούς αυτού του κόσμου—χα χα χα



«Πίτερ Ράμπιτ-ο λαγός το σκασε» (Peter Rabbit 2-The Runaway)—Σκ. Ουίλ Γκλουκ, cast (φωνές): Φάνης Μουρατίδης, Ζίνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Σούρλας—Μεταγλωττισμένο Animation—μόνο για μικρά παιδιά



«Titane»--Σκ Ζουλιά Ντικουρνό, Cast Αγκάτ Ρουσέλ, Βενσάν Λιντόν-Όλα μέσα από λεσβιακά μέχρι μαχαιρώματα, φόνους και άλλα τέτοια…πικάντικα—Ολα για πούλημα!



«Παράλληλες μητέρες» (Madres Parallelas)--Σκ Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Πενέλοπε Κρουζ, Μιλένα Σμιτ, Ισραέλ Ελεχάλντε--Δύο γυναίκες στο ίδιο μαιευτήριο, διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών, έτσι συνάπτουν φιλικές σχέσεις και κάπως έτσι η μία μεταδίδει εμπειρίες και σκέψεις στην άλλη--Only for Women



«Ο Ρον χάλασε» (Ron’s Gone Wrong)--Σκ Σάρα Σμιθ και Ζαν Φιλίπ, Cast (φωνές): Ζακ Γαλιφιανάκης, Ολίβια Κόλμαν, Εντ Χελμ-- Animation προφητικό όπου στο μέλλον οι φίλοι των παιδιών θα είναι μικρά, έξυπνα ρομπότ-χαριτωμένο



«Ασπρο πάτο» (Druk)--Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!





-Κάθε φορά ακόμα πιο χαμηλά, προφανώς ο πάτος χωμένος βαθιά, φανταστείτε πως μπροστά σ αυτή τη σαχλαμάρα, το χειρότερο σίριαλ μοιάζει αριστούργημα--Μακριά

Συνηθισμένο θρίλερ τρόμου όπου μια δασκάλα με τον αδερφός της πέφτουν πάνω σε περιστατικά αιμοσταγούς και αχόρταγου τέρατος από την αρχαία μυθολογία---Μπρρρρ!

Μια ομάδα «αιώνιων» και προικισμένων εναντίον τεράτων που σχεδιάζουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα—τέρατα!

Σκ Αντι Σέρκις, Cast: Γούντι Χάρελσον, Τομ Χάρντι, Μισέλ Ουίλιαμς, Ναόμι Χάρις-- Ιστορία φρίκης, μεταλλαγμένων και άλλων τέτοιων, κατά τη γνώμη μου αποκρουστικών να μη πω εμετικών προσώπων—Αντε γεια