«Μεσάνυχτα στο τρένο»: Το νέο βιβλίο του Ματ Χέιγκ

Ο Ματ Χέιγκ (1975) είναι Βρετανός συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και ενηλίκους. Τα έργα του, μεταξύ των οποίων το απομνημόνευμα Λόγοι για να μείνεις ζωντανός και το βραβευμένο μυθιστόρημα Πώς να σταματήσεις τον χρόνο, έχουν βρεθεί στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ. Το παιδικό του βιβλίο Το αγόρι που το είπαν... Χριστούγεννα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τους Μάγκι Σμιθ και Τζιμ Μπρόντμπεντ. Το μυθιστόρημά του Μεσάνυχτα στη Βιβλιοθήκη αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, διακρίθηκε ως το δημοφιλέστερο μυθιστόρημα του 2020 στην ψηφοφορία των αναγνωστών του Goodreads, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο.