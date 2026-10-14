Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Μεσάνυχτα στο τρένο»: Το νέο βιβλίο του Ματ Χέιγκ
«Μεσάνυχτα στο τρένο»: Το νέο βιβλίο του Ματ Χέιγκ
Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός
Μετά την παγκόσμια εκδοτική επιτυχία του μπεστ σέλερ Μεσάνυχτα στη Βιβλιοθήκη, που έχει πουλήσει παραπάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ο κορυφαίος Βρετανός συγγραφέας Ματ Χέιγκ επιστρέφει δυναμικά με το νέο του μυθιστόρημα, Μεσάνυχτα στο Τρένο, που κυκλοφορεί σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.
Το Μεσάνυχτα στο τρένο προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία να ταξιδέψει κανείς πίσω στον χρόνο και να ζήσει ξανά καθοριστικές στιγμές, αν και η αλλαγή του πεπρωμένου συνοδεύεται από ένα βαρύ τίμημα. Για τον ήρωα Γουίλμπερ, οι αναμνήσεις συνδέονται με τη Μάγκι και ένα ταξίδι στη Βενετία, δίνοντάς του την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του.
Το βιβλίο κινείται ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, αποτελώντας μια συγκινητική ιστορία για τις επιλογές και την αγάπη, διαποτισμένη με το χαρακτηριστικό μαγικό ρεαλισμό του Χέιγκ.
Αν όλη σου η ζωή περνούσε μπροστά από τα μάτια σου σαν τρένο, σε ποιον σταθμό θα ήθελες να κατέβεις;
Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Το Τρένο του Μεσονυχτίου, όμως, μπορεί να σε οδηγήσει πίσω στον χρόνο. Να σου δώσει την ευκαιρία να ζήσεις ξανά τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή σου. Να ανακαλύψεις ποιος πραγματικά ήσουν.
Για τον Γουίλμπερ, οι πιο ευτυχισμένες στιγμές του ήταν δίπλα στη Μάγκι, τη γυναίκα που αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλη. Στο ταξίδι του μέλιτος στη Βενετία.
Πριν τα χάσει όλα.
Θα έδινε τα πάντα για να γυρίσει πίσω και να ζήσει τη ζωή του διαφορετικά. Όμως μια τέτοια ευκαιρία μπορεί να του κοστίσει τα πάντα…
Μια μαγική ιστορία αγάπης από τον κόσμο ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, όπου, όταν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα, μπορείς να εξερευνήσεις όλες τις διαφορετικές εκδοχές της ζωής σου.
Το Μεσάνυχτα στο τρένο προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία να ταξιδέψει κανείς πίσω στον χρόνο και να ζήσει ξανά καθοριστικές στιγμές, αν και η αλλαγή του πεπρωμένου συνοδεύεται από ένα βαρύ τίμημα. Για τον ήρωα Γουίλμπερ, οι αναμνήσεις συνδέονται με τη Μάγκι και ένα ταξίδι στη Βενετία, δίνοντάς του την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του.
Το βιβλίο κινείται ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, αποτελώντας μια συγκινητική ιστορία για τις επιλογές και την αγάπη, διαποτισμένη με το χαρακτηριστικό μαγικό ρεαλισμό του Χέιγκ.
Αν όλη σου η ζωή περνούσε μπροστά από τα μάτια σου σαν τρένο, σε ποιον σταθμό θα ήθελες να κατέβεις;
Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Το Τρένο του Μεσονυχτίου, όμως, μπορεί να σε οδηγήσει πίσω στον χρόνο. Να σου δώσει την ευκαιρία να ζήσεις ξανά τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή σου. Να ανακαλύψεις ποιος πραγματικά ήσουν.
Για τον Γουίλμπερ, οι πιο ευτυχισμένες στιγμές του ήταν δίπλα στη Μάγκι, τη γυναίκα που αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλη. Στο ταξίδι του μέλιτος στη Βενετία.
Πριν τα χάσει όλα.
Θα έδινε τα πάντα για να γυρίσει πίσω και να ζήσει τη ζωή του διαφορετικά. Όμως μια τέτοια ευκαιρία μπορεί να του κοστίσει τα πάντα…
Μια μαγική ιστορία αγάπης από τον κόσμο ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, όπου, όταν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα, μπορείς να εξερευνήσεις όλες τις διαφορετικές εκδοχές της ζωής σου.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Ματ Χέιγκ (1975) είναι Βρετανός συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και ενηλίκους. Τα έργα του, μεταξύ των οποίων το απομνημόνευμα Λόγοι για να μείνεις ζωντανός και το βραβευμένο μυθιστόρημα Πώς να σταματήσεις τον χρόνο, έχουν βρεθεί στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ. Το παιδικό του βιβλίο Το αγόρι που το είπαν... Χριστούγεννα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τους Μάγκι Σμιθ και Τζιμ Μπρόντμπεντ. Το μυθιστόρημά του Μεσάνυχτα στη Βιβλιοθήκη αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, διακρίθηκε ως το δημοφιλέστερο μυθιστόρημα του 2020 στην ψηφοφορία των αναγνωστών του Goodreads, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο.
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