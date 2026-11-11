Από τον Φόνο στην ταράτσα στον Φόνο στην άκρη του κόσμου: Η Νατάσα Ιντζόγλου επιστρέφει με ένα νέο, καθηλωτικό μυστήριο

Μετά τη διάκριση του πρώτου της μυθιστορήματος στα Public Book Awards και στα Skroutz Book Awards, η Νατάσα Ιντζόγλου επιστρέφει με τη δεύτερη υπόθεση της Ανδριάνας Νικάκη και του Ερμή Κέζη ─ πιο σκοτεινή, πιο βαθιά αλλά και πιο ανθρώπινη από ποτέ.Πόσο καλά μπορείς να γνωρίζεις τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου; Και τι συμβαίνει όταν οι συνθήκες δεν σου επιτρέπουν να απομακρυνθείς από εκείνους που ίσως κρύβουν το πιο επικίνδυνο μυστικό;Μετά τον Φόνο στην ταράτσα, το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό και ξεχώρισε ανάμεσα στα 10 καλύτερα μυθιστορήματα πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα στα Public Book Awards, αλλά και στα top 13 ελληνικά μυθιστορήματα της χρονιάς στα Skroutz Book Awards, η Νατάσα Ιντζόγλου επιστρέφει με το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημά της, Φόνος στην άκρη του κόσμου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Αυτή τη φορά, το σκηνικό μεταφέρεται σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στο El Hierro, ένα νησί του Ατλαντικού που κάποτε θεωρούνταν το τέλος του γνωστού κόσμου. Μια σφοδρή καταιγίδα αποκόπτει το νησί και μετατρέπει το ξενοδοχείο σε παγιδευμένο σύμπαν. Όταν ένας φόνος ανατρέπει την καθημερινότητα των επισκεπτών, η ατμόσφαιρα γίνεται ασφυκτική. Ο δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Αλλά ποιος έχει το πραγματικό κίνητρο;Η Ανδριάνα Νικάκη και ο Ερμής Κέζης, το ερευνητικό δίδυμο που γνωρίσαμε στο πρώτο βιβλίο της συγγραφέα, καλούνται να διαλευκάνουν μια υπόθεση στην οποία τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μυστικά του παρελθόντος, ψέματα και αρχαίοι θρύλοι μπλέκονται σε μια ιστορία όπου οι αποκαλύψεις αλλάζουν διαρκώς την εικόνα των γεγονότων. Καθώς οι επιθέσεις πληθαίνουν, η αναζήτηση της αλήθειας γίνεται ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο που σε αφήνει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τέλος.Η διπλή ταυτότητα της Νατάσας Ιντζόγλου είναι αυτό ακριβώς που κάνει τη συγγραφική της φωνή μοναδική στην ελληνική αγορά. Πέρα από την επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας ως Διευθύντρια Πωλήσεων Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης στην Amazon Web Services και προηγουμένως στην Google, η ίδια τρέφει μια διαχρονική αγάπη για την ανθρώπινη ψυχολογία και το έγκλημα.Έχοντας ολοκληρώσει τετραετείς σπουδές Εγκληματολογίας, Ανακριτικής, Δημιουργικής Γραφής και Υποκριτικής στη σχολή Tabula Rasa, συνδυάζει την αναλυτική στρατηγική σκέψη με τη μαεστρία μιας συγγραφέως που ξέρει πώς να στήνει αριστοτεχνικά γρίφους.Με τον Φόνο στην άκρη του κόσμου, η Νατάσα Ιντζόγλου υπογράφει ένα ώριμο, ατμοσφαιρικό και βαθιά ψυχολογικό whodunnit που κρατάει τον αναγνώστη σε αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα.