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Ημερολόγιο Καλοτυχίας 2027: Η οµορφιά της ζωής από το Α έως το Ω
Ημερολόγιο Καλοτυχίας 2027: Η οµορφιά της ζωής από το Α έως το Ω
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Μύρτος»
Σε µια εποχή που η καθηµερινότητά µας τρέχει µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, το νέο Ηµερολόγιο Καλοτυχίας 2027, της συγγραφέως Σάρας Φαφούτη, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μύρτος έρχεται να µας υπενθυµίσει ότι η ευτυχία κρύβεται στις πιο απλές καθηµερινές στιγµές και να λειτουργήσει ως ένα προσωπικό καταφύγιο ηρεµίας, έµπνευσης και αυτοφροντίδας για το νέο έτος.
Στην ιδιαίτερη αυτή έκδοση, ανακαλύπτουµε ότι η οµορφιά της ζωής κρύβεται στην αρµονία των αντιθέσεων, καθώς είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι από το Α έως το Ω, µια διαδροµή γεµάτη εκπλήξεις και µοναδικές στιγµές. Είναι ένα οδοιπορικό ανάµεσα στο φως και τη σκιά, ένας πολύχρωµος καµβάς στον οποίο η κάθε ηµέρα προσθέτει τις δικές της πινελιές. Ξεκινά µε την Αγάπη και την Αυτογνωσία, περνά µέσα από τις ∆υσκολίες και τις Εµπειρίες και καταλήγει στην Ωριµότητα και την Ολοκλήρωση.
Κάθε γράµµα της αλφαβήτου κρύβει και µια ξεχωριστή απόχρωση της ύπαρξής µας, συνθέτοντας το µοναδικό µωσαϊκό της ζωής. Σ’ αυτό το ξεχωριστό αλφάβητο, µαθαίνουµε να εκτιµούµε το Ευχαριστώ, να νιώθουµε Ευγνωµοσύνη, να βρίσκουµε Ηρεµία στις δυσκολίες και να προχωράµε µε Θάρρος.
Η οµορφιά της ζωής δεν κρύβεται στα µεγάλα και ιδιαίτερα γεγονότα, αλλά στην ανεπαίσθητη µαγεία της καθηµερινότητας.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Μύρτος» σε όλα τα βιβλιοπωλεία
Πληροφορίες στο τηλ. 210-8028828, info@myrtosbooks.gr, www.myrtosbooks.gr
Στην ιδιαίτερη αυτή έκδοση, ανακαλύπτουµε ότι η οµορφιά της ζωής κρύβεται στην αρµονία των αντιθέσεων, καθώς είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι από το Α έως το Ω, µια διαδροµή γεµάτη εκπλήξεις και µοναδικές στιγµές. Είναι ένα οδοιπορικό ανάµεσα στο φως και τη σκιά, ένας πολύχρωµος καµβάς στον οποίο η κάθε ηµέρα προσθέτει τις δικές της πινελιές. Ξεκινά µε την Αγάπη και την Αυτογνωσία, περνά µέσα από τις ∆υσκολίες και τις Εµπειρίες και καταλήγει στην Ωριµότητα και την Ολοκλήρωση.
Κάθε γράµµα της αλφαβήτου κρύβει και µια ξεχωριστή απόχρωση της ύπαρξής µας, συνθέτοντας το µοναδικό µωσαϊκό της ζωής. Σ’ αυτό το ξεχωριστό αλφάβητο, µαθαίνουµε να εκτιµούµε το Ευχαριστώ, να νιώθουµε Ευγνωµοσύνη, να βρίσκουµε Ηρεµία στις δυσκολίες και να προχωράµε µε Θάρρος.
Η οµορφιά της ζωής δεν κρύβεται στα µεγάλα και ιδιαίτερα γεγονότα, αλλά στην ανεπαίσθητη µαγεία της καθηµερινότητας.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Μύρτος» σε όλα τα βιβλιοπωλεία
Πληροφορίες στο τηλ. 210-8028828, info@myrtosbooks.gr, www.myrtosbooks.gr
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