Προδημοσίευση: Το βιβλίο «Άγχος» του Δημήτρη Παπαδημητριάδη

Προδημοσίευση του βιβλίου, με τον τίτλοαπό τη σειρά Μικρές Εισαγωγές που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου από τιςΣε αυτή την εποχή της πανδημικής απειλής, τ, αυτή η Μικρή Εισαγωγή στο άγχος είναι εξαιρετικά επίκαιρη:με παραδείγματα να κατανοήσουμε τι είναι και πώς δημιουργείται, αλλά και να γνωρίσουμε περισσότερα για τοοι κρίσεις πανικού, η αγοραφοβία, το κοινωνικό και το γενικευμένο άγχος, η υποχονδρίαση και ο φόβος του θανάτου, οι ιδεοληψίες, οι ψυχαναγκασμοί και τοΜε τον όρο «άγχος» καταλαβαίνουμε τητης ζωής. Στην πραγματικότητα το άγχος είναι μια θεμελιώδης συγκινησιακή κατάσταση, στον μεγαλύτερο βαθμό προβλεπόμενη και φυσιολογική. Είναι σκέψεις, συναισθήματα και σωματικές αντιδράσεις που αλληλεπιδρούν με τη συμπεριφορά μας. Ο άνθρωπος με άγχος σκέφτεται επίμονα γ, αναμασάει σκέψεις, ανακαλεί μνήμες που σχετίζονται με αυτές και δημιουργεί σενάρια αβεβαιότητας στα οποία ενίοτε υπερεκτιμά έναν συγκεκριμένο ή απροσδιόριστο κίνδυνο, ενώ την ίδια στιγμή είναι δυνατόν να υποεκτιμά την προσωπική του ικανότητα καιΠρόκειται δηλαδή για μ, για την προετοιμασία απέναντι σε απειλές κάθε είδους. Το σώμα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία με συμπτώματα (από ένα ή περισσότερα συστήματα) που δεν δικαιολογούνται από οποιαδήποτε παθολογία στα όργανα, αλλά διεγείρονται από την ψυχική κατάσταση., απελπισία, στεναχώρια ή θυμό που, αν επιμένουν για ικανό χρονικό διάστημα, επισύρουν σημαντικές εκπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία. Τότε το άγχος γίνεταιδυσλειτουργικό και η ευρύτερη αντικειμενική πραγματικότητα λογίζεται ως απειλητική, γεμάτη αβεβαιότητες, και ο εαυτός ως ευάλωτος μέσα σε αυτήν. Κοιμάται ή τρώει παραπάνω από το συνηθισμένο για να ηρεμεί, ή χάνει ακούσια μέρος του ύπνου και της όρεξής του επειδή σκέφτεται ανήσυχα με σχεδόν ανεξέλεγκτο τρόπο. Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ή να θυμάται πληροφορίες που είναι χρήσιμες στις πραγματικές απαιτήσεις του «εδώ και τώρα», ή δυσλειτουργεί υιοθετώντας στάσεις που υπόσχονταιτου μακροπρόθεσμα. Κάποιες φορές επιχειρεί την αυτοθεραπεία με αλκοόλ ή άλλες ουσίες και συμπληρώματα, με απρόβλεπτο αποτέλεσμα.Αυτή η σύνθετη συνθήκη του δυσλειτουργικού άγχους ξεπερνά τη βασική αγχώδη ή φοβική αντίδραση σε μια ρεαλιστική (ή τουλάχιστον πολύ αληθοφανή) απειλή, που εκδηλώνεται αυθόρμητα χωρίς συνειδητή επεξεργασία και διαρκεί περιορισμένο χρόνο. Το δυσλειτουργικό άγχος εκτείνεται προς το μέλλον, διαχέεται ακαθόριστα σε πολλά ερεθίσματα και χαρακτηρίζεται από μοτίβα επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συμπεριφορών που αναπαράγουν συναισθήματα και σωματικά συμπτώματα, από τα οποία μετά ανατροφοδοτείται. Ωστόσο, υλοποιείται σε έναν βαθμό από τους ίδιους βιολογικούς μηχανισμούς που συμμετέχουν στις βασικές φοβικές αντιδράσεις.Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και(LSE). Εξειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική και στην Ψυχοθεραπεία στο Λονδίνο (Royal Free Hospital & UCL School of Medicine, Halliwick Personality Disorder Service) και στην Αθήνα (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Περιφ. Γενικό Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”).Συμμετείχε στογια τις Διαταραχές Άγχους του Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy που ίδρυσε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ο θεμελιωτής της γνωσιακής θεραπείας Dr. Aaron T. Beck.Έχειτην Επιστημονική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και το Βραβείο “Κοινωνία των Πολιτών” τωνΕΡΑ).ΔιετέλεσεΦοιτητών Ιατρικής (EMSA) με έδρα τις Βρυξέλλες και Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ).Σήμερα εργάζεται ως ιδιώτης ψυχίατρoς – ψυχοθεραπευτής και συμμετέχει σε δράσεις ακτιβισμού για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Λαμβάνει μέρος σε επιστημονικάκαι παραχωρεί ομιλίες για την ενημέρωση σε ζητήματα ψυχικής υγείας, όλο το χρόνο, με έμφαση στην καταπολέμηση του στίγματος.Royal Free Hospital & UCL School of Medicine, ΛονδίνοSt Ann’s Hospital, ΛονδίνοQueen Mary’s Hospital, ΛονδίνοΕλληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και ΕρευνώνΠεριφ. Γενικό Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝΙατρικός Σύλλογος ΑθηνώνBritish Medical Association (Μεγ. Βρετανία)