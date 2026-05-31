Ο Ρομέν Γαβράς κάνει ταινία τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο
Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 100 εκατομμυρίων από το μουσείο του Λούβρου γίνεται ταινία, με τον Ρομέν Γαβρά να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Το φιλμ θα βασιστεί στο ερευνητικό βιβλίο «Main basse sur le Louvre» («Χτύπημα στο Λούβρο»), το οποίο καταγράφει το παρασκήνιο της μεγάλης ληστείας της 19ης Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Flammarion, τα δικαιώματα μεταφοράς του βιβλίου αγοράστηκαν από την εταιρεία παραγωγής Iconoclast. Το βιβλίο, που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, γράφτηκε από τρεις δημοσιογράφους των εφημερίδων Le Parisien, Le Monde και Paris Match.

Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο τίτλος της ταινίας ούτε το καστ. Ωστόσο, το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.

Παρά τις συλλήψεις των βασικών υπόπτων και την έρευνα επτά μηνών που ακολούθησε, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν δεν έχουν εντοπιστεί. Οι συγγραφείς του βιβλίου χαρακτηρίζουν την εξαφάνιση των πολύτιμων αντικειμένων «ένα πυκνό μυστήριο», που έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους ερευνητές.

Όπως επισημαίνουν, η υπόθεση δείχνει ότι «η κλοπή έργων τέχνης έχει μετατραπεί για πολλούς εγκληματίες σε μια κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα». «Ο υπόκοσμος βρήκε μια νέα χρυσοφόρα αγορά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

