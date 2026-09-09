Κλείσιμο

Ο Σπύρος Παπαλουκάς, ένας από τους μεγάλους ανανεωτές της νεότερης ελληνικής Τέχνης, ταξιδεύει το καλοκαίρι του 1948 στην Πάρο. Η θάλασσα, οι ψαρόβαρκες και η λιτή γεωμετρία του κυκλαδίτικου τοπίου γίνονται το μοτίβο του -με την έννοια που έδινε στη λέξη ο Σεζάν-, και η αφετηρία για έργα που απομακρύνονται από την περιγραφική αναπαράσταση για να πλησιάζουν την αφαίρεση. Εβδομήντα οκτώ χρόνια αργότερα, η Πάρος συναντά ξανά εκείνο το βλέμμα.Ο Δήμος Πάρου παρουσιάζει στον Δημοτικό Χώρο Τεχνών Παροικιάς την έκθεση «Η Πάρος του Σπύρου Παπαλουκά με τη ματιά ενός συλλέκτη», με έργα από ιδιωτική συλλογή αφιερωμένα αποκλειστικά στην παριανή περίοδο του καλλιτέχνη. Μια σπάνια ευκαιρία να δούμε συγκεντρωμένο ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της δημιουργίας του και την Πάρο μέσα από το φως και το βλέμμα ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου.Όπως σημειώνει ο Παύλος Θανόπουλος, που σχεδίασε την έκθεση, οι δημιουργίες του Παπαλουκά «μετουσιώνουν τα διδάγματα των μεταϊμπρεσιονιστικών τάσεων και του φωβισμού μέσα από τις καταβολές της βυζαντινής του μαθητείας», ενώ θεωρεί τα έργα της Πάρου «σταθμό στην αναζήτηση της αλήθειας της ελληνικής φύσης».Η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Χριστίνα Πετρηνού επισημαίνει ότι ο μοντερνισμός του Παπαλουκά εκφράζεται τόσο στην επιλογή λιτών, καθημερινών θεμάτων όσο και στη ζωγραφική του γλώσσα, μετασχηματίζοντας τις επιρροές του γαλλικού μοντερνισμού σε κάτι βαθιά προσωπικό. Ενώ, η Δρ. Μαρία Γ. Μόσχου παρατηρεί πως, σε μικρού μεγέθους επιφάνειες, ο Παπαλουκάς αποδίδει με ελάχιστα μέσα την απεραντοσύνη του φυσικού χώρου και το άπειρο του φωτός, εξαϋλώνοντας τη στερεότητα του φυσικού περιβάλλοντος.Τα έργα προέρχονται από μία ιδιωτική συλλογή και έχουν επιλεγεί ώστε να φωτίσουν ειδικά την περίοδο της Πάρου. Η έκθεση γίνεται έτσι και μια αφήγηση για τη συλλεκτική ματιά: για το πώς οι επιλογές ενός συλλέκτη μπορούν να ανασυνθέσουν ένα ολόκληρο δημιουργικό κεφάλαιο. Την έκθεση συνοδεύει ειδική δίγλωσση έκδοση - κατάλογος, με τα έργα και κείμενα που φωτίζουν την παριανή περίοδο του Παπαλουκά, τη σχέση του με τον μοντερνισμό, την πορεία του προς την αφαίρεση και τον καθοριστικό ρόλο του φωτός στη ζωγραφική του.Ιδέα και πρωτοβουλία: Άννα Κάγκανη, αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εικαστικών ΤεχνώνΣχεδιασμός: Παύλος ΘανόπουλοςΓραφιστικές εφαρμογές: Ντόρα Πικιώνη