Alliance Lumière: Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί, το 2027, η παγκόσμια συνάντηση για τον κινηματογράφο

Κλείσιμο

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου οπτικοακουστικού χάρτη θα βρεθεί, το 2027, η Αθήνα καθώς θα φιλοξενήσει τη δεύτερη κατά σειράτηςγια το μέλλον τουκαι της κινούμενης εικόνας.Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στο στο Saint-Paul-de-Vence τηςμε τη συμμετοχή 200 και πλέον δημιουργών, εκπροσώπων εθνικών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων και κορυφαίων στελεχών της διεθνούς βιομηχανίας των ψηφιακών πλατφορμών και της τεχνολογίας από περισσότερες από 60 χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα και ο Διευθύνων Σύμβουλος του, εποπτευόμενου οργανισμού από το, Λεωνίδας ΧριστόπουλοςΟι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας οπτικοακουστικής δημιουργίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες, τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης, παραγωγής και διανομής, η εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας.Επί της ουσίας η πρώτη Alliance Lumière έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς συμμαχίας εθνικών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, στην οποία συμμετέχουν ήδη 54 φορείς, από όλο τον κόσμο.Το γεγονός, μάλιστα, ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ενισχύει σημαντικά τη θεσμική παρουσία της χώρας μας στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της οπτικοακουστικής δημιουργίας αποτελώντας, παράλληλα, αναγνώριση της ενισχυμένης παρουσίας της Ελλάδας στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη.«Η απόφαση να φιλοξενήσει η Αθήνα, το 2027, την επόμενη συνάντηση της Alliance Lumière έχει ιδιαίτερη σημασία. Η πρωτεύουσα γίνεται τόπος συνάντησης των δυνάμεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, από κοινού, τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της δημιουργίας: Από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες έως τα νέα πρότυπα παραγωγής και διάθεσης του πολιτιστικού περιεχομένου. Για το Υπουργείο Πολιτισμού, η εξωστρέφεια της Ελλάδας σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του, αποτελώντας εργαλείο προώθησης της πολιτιστικής πολιτικής και των Ελλήνων δημιουργών. Η Ελλάδα συμμετέχοντας από την αρχή στην Alliance Lumière, θα βρίσκεται στα κέντρα των αποφάσεων που θα καθορίσουν το οπτικοακουστικό τοπίο των επόμενων δεκαετιών. Το 2027 φιλοξενώντας, στην Αθήνα, τη διοργάνωση της Alliance Lumière, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τη σύγχρονη δημιουργική δυναμική της χώρας μας» δήλωσε η«Η εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού, η στήριξη των δημιουργών και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της πολιτικής μας» επισήμανε ο υφυπουργός ΠολιτισμούΑπό την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔρόσθεσε πως «στόχος του υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΚΚΟΜΕΔ δεν είναι απλώς να γίνει η κινηματογραφική δυναμική της χώρας περισσότερο ορατή διεθνώς, αλλά να βρίσκεται η Ελλάδα στο τραπέζι όπου συζητούνται οι μεγάλες αλλαγές και διαμορφώνεται το μέλλον της οπτικής δημιουργίας.»