Θησαυρός της Βιγιένα: Αντικείμενα από εξωγήινο υλικό περιείχε η συλλογή που εκλάπη στην Ισπανία

Επιστήμονες ανακάλυψαν, το 2024, πως κάποια από αυτά είχαν κατασκευαστεί από σίδηρο μετεωρίτη που είχε πέσει στη γη τ ην Ύστερη Εποχή του Χαλκού