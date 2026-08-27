Θησαυρός της Βιγιένα: Αντικείμενα από εξωγήινο υλικό περιείχε η συλλογή που εκλάπη στην Ισπανία
Θησαυρός της Βιγιένα: Αντικείμενα από εξωγήινο υλικό περιείχε η συλλογή που εκλάπη στην Ισπανία
Επιστήμονες ανακάλυψαν, το 2024, πως κάποια από αυτά είχαν κατασκευαστεί από σίδηρο μετεωρίτη που είχε πέσει στη γη την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
Δεν είναι μόνον η τεράστια αρχαιολογική και υλική αξία του περίφημου Θησαυρού της Βιγιένα, της πολύτιμης συλλογής με τα δεκάδες κοσμήματα και αντικείμενα από την Εποχή του Χαλκού, «ντυμένα» με συνολικά δέκα κιλά χρυσού, που καθιστούν ανυπολόγιστη απώλεια την σημερινή κλοπή τους από το Αρχαιολογικό Μουσείο της μικρής ισπανικής πόλης αλλά και το γεγονός ότι ανάμεσά τους υπήρχαν κομμάτια φτιαγμένα από εξωγήινο υλικό!
Από την δεκαετία του ‘60 που ανακαλύφθηκαν τα ευρήματα γνωρίζαμε πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Γηραιάς Ηπείρου, τον δεύτερο σε σημαντικότητα μετά από εκείνον των βασιλικών τάφων των Μυκηνών. Μόλις πριν λίγα χρόνια, ωστόσο, το 2024, επιστήμονες ανακάλυψαν, μετά από λεπτομερείς αναλύσεις, πως δύο από τα κομμάτια της συλλογής έχουν κατασκευαστεί από διαστημικό σίδηρο μετεωρίτη που έπεσε στη γη πριν την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, προτού οι άνθρωποι αρχίσουν να παράγουν σίδηρο από γήινα κοιτάσματα.
Να σημειωθεί πως την εποχή εκείνη μετερωρικό σίδηρο ξεχωρίζει από το επίγειο σίδηρο καθώς περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες νικελίου και άλλων στοιχείων.
Πιθανολογείται, λοιπόν, πως οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εποχής παρατηρούσαν προσεκτικά τον ουρανό και εντόπιζαν τους μετεωρίτες που έπεφταν στη γη χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα υλικά τους για τη δημιουργία κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων.
Δύο είναι τα τεχνουργήματα του Θησαυρού της Βιγιένα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί μετεωρικός σίδηρος: το πρώτο είναι ένα γυναικείο βραχιόλι σε ημικυκλικό σχήμα και το δεύτερο ένα αντικείμενο διακοσμημένο με χρυσό το οποίο, πιθανότατα, αποτελεί λαβή ξίφους.
Η μοναδικότητα των δύο αυτών πολύτιμων αντικειμένων έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν τα πρώτα ευρήματα στην ιστορία της Ιβηρικής Χερσονήσου που κατασκευάστηκαν από υλικό που δεν προέρχεται από τον πλανήτη Γη.
Από την δεκαετία του ‘60 που ανακαλύφθηκαν τα ευρήματα γνωρίζαμε πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Γηραιάς Ηπείρου, τον δεύτερο σε σημαντικότητα μετά από εκείνον των βασιλικών τάφων των Μυκηνών. Μόλις πριν λίγα χρόνια, ωστόσο, το 2024, επιστήμονες ανακάλυψαν, μετά από λεπτομερείς αναλύσεις, πως δύο από τα κομμάτια της συλλογής έχουν κατασκευαστεί από διαστημικό σίδηρο μετεωρίτη που έπεσε στη γη πριν την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, προτού οι άνθρωποι αρχίσουν να παράγουν σίδηρο από γήινα κοιτάσματα.
Να σημειωθεί πως την εποχή εκείνη μετερωρικό σίδηρο ξεχωρίζει από το επίγειο σίδηρο καθώς περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες νικελίου και άλλων στοιχείων.
Πιθανολογείται, λοιπόν, πως οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εποχής παρατηρούσαν προσεκτικά τον ουρανό και εντόπιζαν τους μετεωρίτες που έπεφταν στη γη χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα υλικά τους για τη δημιουργία κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων.
Δύο είναι τα τεχνουργήματα του Θησαυρού της Βιγιένα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί μετεωρικός σίδηρος: το πρώτο είναι ένα γυναικείο βραχιόλι σε ημικυκλικό σχήμα και το δεύτερο ένα αντικείμενο διακοσμημένο με χρυσό το οποίο, πιθανότατα, αποτελεί λαβή ξίφους.
Η μοναδικότητα των δύο αυτών πολύτιμων αντικειμένων έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν τα πρώτα ευρήματα στην ιστορία της Ιβηρικής Χερσονήσου που κατασκευάστηκαν από υλικό που δεν προέρχεται από τον πλανήτη Γη.
Το γεγονός, ωστόσο, ότι η αμύθητης αξίας συλλογή φυλασσόταν σε θωρακισμένη προθήκη του μουσείου δεν εμπόδισε, όπως αποδείχτηκε, μια από την μεγαλύτερες ληστείες του αιώνα.
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