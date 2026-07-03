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Με Λυδία Κονιόρδου και Ευαγγελία Μουμούρη θα ανοίξει το Φθινόπωρο το νέο Θέατρο «Έργον»
Με Λυδία Κονιόρδου και Ευαγγελία Μουμούρη θα ανοίξει το Φθινόπωρο το νέο Θέατρο «Έργον»
Δείτε σε ποιες παραστάσεις θα πρωταγωνιστήσουν και με ποιους καταξιωμένους σκηνοθέτες θα συνεργαστούν
Ένας νέος θεατρικός χώρος θα ανοίξει τις πύλες του το Φθινόπωρο, στην καρδιά της Αθήνα. Εκεί, στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, θα τοποθετηθεί η μαρκίζα του θεάτρου «Έργον» το οποίο θα στεγάσει το καλλιτεχνικό όραμα του ιδρυτή του, σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού Γιώργου Βάλαρη.
Φιλοδοξία και στόχος είναι το καινούργιο αυτό θεατρικό στέκι να αφήσει ένα διακριτό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, μέσα από ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, τη μουσική, τις υβριδικές σκηνικές φόρμες, τις νέες δραματουργίες και τις διεθνείς συνεργασίες. Με αισθητική σκοτεινής κομψότητας και κινηματογραφικής ατμόσφαιρας, το «Έργον» αντλεί έμπνευση από τον σύγχρονο ευρωπαϊκό μινιμαλισμό και τη γεωμετρία της σκηνής, επιδιώκοντας να διαμορφώσει μια ενιαία, σχεδόν τελετουργική θεατρική εμπειρία.
Η πρώτη περίοδος του θεάτρου «Έργον» τον Οκτώβριο του 2026 σηματοδοτείται από δύο σημαντικές παραγωγές με κοινό θεματικό άξονα «Η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα», οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, με την αναβίωση της εμβληματικής «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη, οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική επί σκηνής. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου.
Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μετά την πρώτη τους επιτυχημένη τηλεοπτική συνεργασία συναντά ξανά, αυτή τη φορά στο θέατρο, την Ευαγγελία Μουμούρη στο βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μια κανονική μέρα» που θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν σύγχρονο γυναικείο μονόλογο που φωτίζει μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και αισιόδοξη σκηνική ανάγνωση, τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
Η προπώληση και για τις δύο παραγωγές έχει ήδη ξεκινήσει.
Φιλοδοξία και στόχος είναι το καινούργιο αυτό θεατρικό στέκι να αφήσει ένα διακριτό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, μέσα από ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, τη μουσική, τις υβριδικές σκηνικές φόρμες, τις νέες δραματουργίες και τις διεθνείς συνεργασίες. Με αισθητική σκοτεινής κομψότητας και κινηματογραφικής ατμόσφαιρας, το «Έργον» αντλεί έμπνευση από τον σύγχρονο ευρωπαϊκό μινιμαλισμό και τη γεωμετρία της σκηνής, επιδιώκοντας να διαμορφώσει μια ενιαία, σχεδόν τελετουργική θεατρική εμπειρία.
Η πρώτη περίοδος του θεάτρου «Έργον» τον Οκτώβριο του 2026 σηματοδοτείται από δύο σημαντικές παραγωγές με κοινό θεματικό άξονα «Η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα», οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, με την αναβίωση της εμβληματικής «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη, οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική επί σκηνής. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου.
Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μετά την πρώτη τους επιτυχημένη τηλεοπτική συνεργασία συναντά ξανά, αυτή τη φορά στο θέατρο, την Ευαγγελία Μουμούρη στο βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μια κανονική μέρα» που θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν σύγχρονο γυναικείο μονόλογο που φωτίζει μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και αισιόδοξη σκηνική ανάγνωση, τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
Η προπώληση και για τις δύο παραγωγές έχει ήδη ξεκινήσει.
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