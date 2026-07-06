Νέα ζωή για το «Ξενία» των Μυκηνών, θα φιλοξενεί παραστάσεις αρχαίου δράματος, δείτε εικόνες

Νέα ζωή αποκτά το ιστορικό «Ξενία» των Μυκηνών, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και επανάχρησή του, μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού