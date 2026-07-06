Τρία βραβεία για τα «Κάλαντα»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κάλαντα Ταινία Βραβεία Βραβεία Ίρις 2026

Τρία βραβεία για τα «Κάλαντα»

Η ταινία σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη διακρίθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

Τρία βραβεία για τα «Κάλαντα»
Με τρεις διακρίσεις στις αποσκευές της από τα Βραβεία ΙΡΙΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, συνεχίζει το ταξίδι της η ταινία “Τα Κάλαντα”. Η εμπορική επιτυχία, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη, απέσπασε 3 Βραβεία Ίρις 2026 στις κατηγορίες Καλύτερης Σκηνογραφίας, Καλύτερης Ενδυματολογίας και Καλύτερου Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ.

Η ταινία ολοκλήρωσε την κινηματογραφική της πορεία στην κορυφή του box office του 2025, με περισσότερα από 470.000 εισιτήρια, συνεχόμενα sold out και εβδομάδες στην πρώτη θέση χωρίς καμία πτώση, κατακτώντας μία θέση ανάμεσα στις δέκα πιο επιτυχημένες ελληνικές ταινίες της τελευταίας δεκαετίας.

Το βραβείο σκηνογραφίας απονεμήθηκε στην Λίζα Τσουλούπα, η οποία σε συνεργασία με μία ομάδα δημιουργών, η οποία επιμελήθηκε τις μεταμορφώσεις και ειδικά τον στόχο να μπορέσει να δημιουργήσει μία εικόνα η οποία να μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στο παραμύθι και το δράμα. Η Τριάδα Παπαδάκη, η οποία κέρδισε το βραβείο Ενδυματολογίας έντυσε κάθε χαρακτήρα με μια ξεχωριστή και ζωντανή ταυτότητα. Η Κατερίνα Βαρθαλίτου και ο Χρόνης Τζήμος με το βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ συμπλήρωσαν το επιτυχημένο παζλ της τελικής εικόνας.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - trailer


Οι συντελεστές της ταινίας είναι οι εξής: executive producer ο Τάσος Παπαναστασίου, παραγωγός ο Μαρίνος Χαραλάμπους της Avaton Films, την σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Κανάκης, ενώ ο Λώρης Λοϊζίδης υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί. «Η κατάκτηση τριών Βραβείων Ίρις αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ταινία. Η Λίζα, η Τριάδα, η Κατερίνα και ο Χρόνης αφιέρωσαν την ψυχή τους σε αυτό το έργο και το γεγονός ότι η δουλειά τους αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σημαίνει τα πάντα για εμάς», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας της ταινίας, Τ. Παπαναστασίου.

Τα «Κάλαντα» είναι μια ταινία για τη λύτρωση, τη μεταμόρφωση και τη δύναμη της ανθρώπινης καρδιάς, μια ιστορία που ξεκίνησε ως ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης