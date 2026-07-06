Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
«Σινεμά με θέα»: Ανοίγει το ωραιότερο θερινό σινεμά της Θεσσαλονίκης
«Σινεμά με θέα»: Ανοίγει το ωραιότερο θερινό σινεμά της Θεσσαλονίκης
Δείτε το πρόγραμμα των προβολών
Το πιο αγαπημένο θερινό σινεμά της Θεσσαλονίκης, το Σινεμά με Θέα, επιστρέφει στην οροφή του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί, στο πιο όμορφο σημείο της πόλης με την υπέροχη θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, από τις 24 Αυγούστου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, τις δροσερές για τους σινεφίλ.
Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν φέτος είναι ο Χρυσός Φοίνικας του περσινού Φεστιβάλ των Καννών, το συνταρακτικό «Ένα απλό ατύχημα» του σπουδαίου Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος επιμένει να γυρίζει ταινίες ως μια πράξη αντίστασης και ελευθερίας, σε πείσμα των αμέτρητων διώξεων που έχει υποστεί από το καθεστώς της χώρας του. Ισορροπώντας θαυμαστά ανάμεσα στην κατάμαυρη σουρεαλιστική κωμωδία και το πολιτικό θρίλερ, ο Παναχί μάς παραδίδει για πολλοστή φορά ένα υποδειγματικό μείγμα πολυεπίπεδης αλληγορίας και ενδελεχούς σπουδής χαρακτήρων.
Το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει επίσης το αξιαγάπητο και ευρηματικό «Δυστυχώς βρίζω» του Κερκ Τζόουνς, μια αληθινή, αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης — μια ταινία για τη δύναμη, την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, ακόμα κι όταν κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Η ταινία απέσπασε βραβεία BAFTA Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Καλύτερου Casting.
Το απολαυστικό «Θα φύγω μια μέρα», το ντεμπούτο της Αμελί Μπονέν που είχε την τιμή να σηκώσει την αυλαία του περσινού Φεστιβάλ των Καννών. Το ευαίσθητο πορτρέτο μιας νέας γυναίκας που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ζωής, σε μια νοσταλγική ρομαντική κομεντί με στοιχεία μιούζικαλ.
Το συγκινητικό «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανί, με την εξαίρετη Κάρμεν Μάουρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που αρθρώνει έναν χαμηλόφωνο ύμνο στη ζωή και στην ελευθερία, ανατρέποντας όλα τα στερεότυπα σχετικά με την τρίτη ηλικία. Η ταινία απέσπασε το βραβείο Κοινού στο Venice Spotlight του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας.
Θα προβληθεί επίσης το ανθρωποκεντρικό δράμα «Το μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο, με κοινωνικούς και πολιτικούς απόηχους, με έναν προσιτό κεντρικό ήρωα που πραγματοποιεί τον απολογισμό μιας ολόκληρης ζωής. Ο καταπληκτικός Τόνι Σερβίλο κέρδισε για τον ρόλο το Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Βενετίας.
Πρόγραμμα προβολών
Ώρα έναρξης: 21:00
24-26 Αυγούστου Ένα απλό ατύχημα
31 Αυγούστου & 1-2 Σεπτεμβρίου Δυστυχώς βρίζω
7-9 Σεπτεμβρίου Θα φύγω μια μέρα
14-16 Σεπτεμβρίου Οδός Μάλαγα
21-23 Σεπτεμβρίου Το μεγαλείο
Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν φέτος είναι ο Χρυσός Φοίνικας του περσινού Φεστιβάλ των Καννών, το συνταρακτικό «Ένα απλό ατύχημα» του σπουδαίου Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος επιμένει να γυρίζει ταινίες ως μια πράξη αντίστασης και ελευθερίας, σε πείσμα των αμέτρητων διώξεων που έχει υποστεί από το καθεστώς της χώρας του. Ισορροπώντας θαυμαστά ανάμεσα στην κατάμαυρη σουρεαλιστική κωμωδία και το πολιτικό θρίλερ, ο Παναχί μάς παραδίδει για πολλοστή φορά ένα υποδειγματικό μείγμα πολυεπίπεδης αλληγορίας και ενδελεχούς σπουδής χαρακτήρων.
Το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει επίσης το αξιαγάπητο και ευρηματικό «Δυστυχώς βρίζω» του Κερκ Τζόουνς, μια αληθινή, αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης — μια ταινία για τη δύναμη, την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, ακόμα κι όταν κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Η ταινία απέσπασε βραβεία BAFTA Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Καλύτερου Casting.
Το απολαυστικό «Θα φύγω μια μέρα», το ντεμπούτο της Αμελί Μπονέν που είχε την τιμή να σηκώσει την αυλαία του περσινού Φεστιβάλ των Καννών. Το ευαίσθητο πορτρέτο μιας νέας γυναίκας που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ζωής, σε μια νοσταλγική ρομαντική κομεντί με στοιχεία μιούζικαλ.
Το συγκινητικό «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανί, με την εξαίρετη Κάρμεν Μάουρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που αρθρώνει έναν χαμηλόφωνο ύμνο στη ζωή και στην ελευθερία, ανατρέποντας όλα τα στερεότυπα σχετικά με την τρίτη ηλικία. Η ταινία απέσπασε το βραβείο Κοινού στο Venice Spotlight του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας.
Θα προβληθεί επίσης το ανθρωποκεντρικό δράμα «Το μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο, με κοινωνικούς και πολιτικούς απόηχους, με έναν προσιτό κεντρικό ήρωα που πραγματοποιεί τον απολογισμό μιας ολόκληρης ζωής. Ο καταπληκτικός Τόνι Σερβίλο κέρδισε για τον ρόλο το Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Βενετίας.
Πρόγραμμα προβολών
Ώρα έναρξης: 21:00
24-26 Αυγούστου Ένα απλό ατύχημα
31 Αυγούστου & 1-2 Σεπτεμβρίου Δυστυχώς βρίζω
7-9 Σεπτεμβρίου Θα φύγω μια μέρα
14-16 Σεπτεμβρίου Οδός Μάλαγα
21-23 Σεπτεμβρίου Το μεγαλείο
Τιμές εισιτηρίων: 6€ (γενική είσοδος), 5€ (εκπτωτικό)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα