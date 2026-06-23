Εθνικό Αρχείο Μνημείων: Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, ψηφιακές άδειες και περιήγηση μέσω κινητού στις νέες εφαρμογές του

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Tο νέο, ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα του, η σημαντική εξέλιξη των βασικών πυλώνων του, μεταξύ των οποίων το αναβαθμισμένο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, και οι νέες, σύγχρονες εφαρμογές του, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της«Εθνικό Αρχείο Μνημείων: Μνήμη και μέλλον για την πολιτιστική κληρονομιά» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη.«Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων αφορά συγχρόνως στο παρελθόν και στο μέλλον. Αποτελεί την οργανωμένη συλλογική μνήμη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και τη βασική υποδομή πάνω στην οποία οικοδομείται το μέλλον της, το μέλλον της έρευνας, της προστασίας, της διαχείρισης και της αξιοποίησής της επ’ αγαθώ της κοινωνίας» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμούστην ομιλία της ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας και πρόσθεσε: «Η συστηματική και αναλυτική καταγραφή, η τεκμηρίωση και η οργάνωση της πολιτιστικής πληροφορίας αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση, κάθε αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας και ανάδειξης. Όσο πληρέστερη, ακριβέστερη και χρονικά επικαιροποιημένη είναι η γνώση μας για τα μνημεία, τόσο πιο εμπεριστατωμένη, ασφαλής και αποτελεσματική καθίσταται η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη διαχείρισή τους».Αφούπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή του υπουργείου Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη: «Η Ελλάδα διαθέτει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Εθνικό Αρχείο Μνημείων, όχι ως θεωρητική σύλληψη ή αποσπασματικό σύνολο βάσεων δεδομένων αλλά ως ένα σύνθετο και ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο όσο εμπεδώνεται, εμπλουτίζεται και επεκτείνει τις υποδομές και τις λειτουργίες του, τόσο περισσότερο επιτρέπει σε όλους μας να γνωρίζουμε, ανά πάσα στιγμή, την ταυτότητα, τη θέση, την κατάσταση διατήρησης, το νομικό καθεστώς και τη διαχειριστική κατάσταση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Επικράτεια».Tο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Σήμερα περιλαμβάνει στοιχεία για περισσότερα από 17.000 ακίνητα μνημεία, 3.160 αρχαιολογικούς χώρους, 404 ιστορικούς τόπους, 818 ζώνες προστασίας και 237 μουσεία, ενώ η νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα ενσωματώνει νέες λειτουργίες και πολιτιστικές διαδρομές, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητές του ως εργαλείου προστασίας, επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και τουριστικής ανάδειξης.Στις νέες εφαρμογές του Εθνικού Αρχείου Μνημείων συμπεριλαμβάνεται η υπηρεσία ψηφιακής αδειοδότησης «Archeo-Adeies» μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η ψηφιακή υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων για ενέργειες σε μνημεία ή στο περιβάλλον τους, εκσυγχρονίζοντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες με απόλυτη διαφάνεια για πολίτες και επιχειρήσεις. Η νεα αυτή υπηρεσία υλοποιείται μέσω του gov.gr σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.Στο πλούσιο περιεχόμενο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου θα έχει την δυνατότητα «βουτά» το κοινό εξασφαλίζοντάς μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα από την εφαρμογή προσωποποιημένης περιήγησης σε κινητές συσκευές «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ». .Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πολιτιστικού αποθέματος και της διαχείρισής του συνεχίζεται με μια σειρά νέων στόχων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μεταξύ αυτών είναι η ανάπτυξη γνωσιακών βάσεων, η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα συνόλων πολιτιστικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές, η αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων αναζήτησης, ανάλυσης και ερμηνείας και η σύνδεσή τους με τις υποδομές του ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης “ΦΑΡΟΣ” δημιουργούν πλέον νέες προοπτικές για τη μελέτη και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά τον επιστήμονα. Δεν αντικαθιστά τον αρχαιολόγο, τον ιστορικό, τον συντηρητή, τον τεκμηριωτή. Ενισχύει όμως θεαματικά τις δυνατότητές τους να επεξεργάζονται, να συσχετίζουν και να αξιοποιούν τεράστιους όγκους πληροφορίας. Για να είναι όμως αυτό εφικτό, απαιτείται ένα θεμέλιο: Αξιόπιστα, τεκμηριωμένα, δομημένα και διαλειτουργικά δεδομένα» εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού προσθέτοντας: «Αυτά ακριβώς παρέχει το Εθνικό Αρχείο Μνημείων. Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθούν οι εφαρμογές του αύριο. Αποτελεί τη μνήμη που καθιστά δυνατή την καινοτομία. Αποτελεί την υποδομή που επιτρέπει στην πολιτιστική κληρονομιά να εισέλθει με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».