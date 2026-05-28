Evia Film Project: Το σινεμά επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια

Ο αθέατος και συναρπαστικός κόσμος του δάσους αποτελεί τον κεντρικό θεματικό άξονα τουπου διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη, από τις 21 έως τις 27 Ιουνίου. Το φετινό πρόγραμμα της πράσινης πρωτοβουλίας του, που διεξάγεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει προβολές, masterclasses και ενδιαφέρουσες δράσεις, ανοιχτές για το κοινό.Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Κύμα, στα Λουτρά Αιδηψού, θα προσφερθούν ένα δροσιστικό κέρασμα, μουσική, δώρα για τα παιδιά και μία ταινία-έκπληξη για μικρούς και μεγάλους.Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός με μεγάλα δώρα: ένα VIP ταξίδι για το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο, γεύματα σε εστιατόρια της περιοχής και συλλεκτικές τσάντες με δώρα από το Φεστιβάλ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά την τελετή έναρξης του 5ου Evia Film Project στον κινηματογράφο Απόλλωνα, την Τρίτη 23 Ιουνίου.Το 5ο Evia Film Project ξεκινά δυναμικά την Τρίτη 23 Ιουνίου. Τον ρυθμό της γιορτής θα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μπάντα Quilombo: ένα μουσικό σύνολο κρουστών με επιρροές από παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική και ρυθμούς της samba batucada και της samba reggae. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα μεταμορφώσει το απόγευμα της Τρίτης τους δρόμους των Λουτρών Αιδηψού, προσκαλώντας κάθε γειτονιά σε ξέφρενο χορό, ώσπου να καταλήξει στο σινεμά «Απόλλων» όπου θα ανοίξει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης με την προβολή της κλασικής ταινίας του Τζον Χιούστον, «» (1951), με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Κάθριν Χέπμπορν.Αναμειγνύοντας έξοχα την περιπέτεια και την κωμωδία, η ταινία μάς μεταφέρει στα δάση της Ανατολικής Αφρικής, στο Κονγκό, το 1914, λίγο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας άνδρας και μια γυναίκα συναντιούνται τυχαία και αναγκάζονται να διασχίσουν μαζί ένα ποτάμι πάνω σ’ ένα σαράβαλο πλοίο, ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Οι ήρωες θα κερδίσουν την μάχη της επιβίωσης, ανακαλύπτοντας τη χαρά και την ομορφιά του έρωτα σ’ ένα άγριο και σαγηνευτικό τοπίο. Για την ταινία ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ κέρδισε το μοναδικό Όσκαρ της καριέρας του.Το Evia Film Project θα κλείσει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού, στον Απόλλωνα, με ένα κινηματογραφικό πανηγύρι και πολλές εκπλήξεις για το κοινό. Η βραδιά θα περιλαμβάνει την προβολή της πολυαγαπημένης ταινίας «» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, χειροποίητα κεράσματα από τοπικές επιχειρήσεις, μπίρα Fischer και δώρα για τα παιδιά.Στην επική περιπέτεια Jurassic Park, ένας εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος δημιουργεί ένα προϊστορικό δάσος σε ένα απομονωμένο νησί, όπου οι δεινόσαυροι έχουν επιστρέψει στη ζωή. Όταν όμως το σύστημα ασφαλείας καταρρέει, το πάρκο μετατρέπεται σε έναν ανεξέλεγκτο κόσμο, όπου άνθρωποι και προϊστορικά πλάσματα έρχονται αντιμέτωποι μέσα στην άγρια φύση. Το Jurassic Park μετατράπηκε σε ταινία-γεγονός και οδήγησε στη γέννηση ενός επικερδούς franchise, παραμένοντας, 33 χρόνια μετά, ένας απίστευτος και ακλόνητος κινηματογραφικός μύθος.Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην πλατεία του χωριού Ροβιές, θα στηθεί μια κινηματογραφική βραδιά με κεράσματα από τις ταβέρνες της πλατείας του χωριού για όλους τους θεατές και την προβολή του συναρπαστικού Jurassic Park (1993) του Στίβεν Σπίλμπεργκ.Την Πέμπτη 25 Ιουνίου η ταινία «(2009) της Εύας Στεφανή, μεγάλο μέρος της οποίας έχει γυριστεί στα Λουτρά Αιδηψού, θα προβάλλεται στην παραλία δίπλα στις ιαματικές πηγές, από τις 21:00 μέχρι τη 01:00.Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή μιας ομάδας λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού. Η ζωή στις ελληνικές λουτροπόλεις κυλάει αργά, με ρυθμούς που θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των τόπων. Επηρεασμένοι από τη ράθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, συμπεριφέρονται πολύ πιο ελεύθερα απ’ ό,τι στον συνηθισμένο κοινωνικό τους περίγυρο. Συχνά, αντί για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, νομίζει κανείς ότι βρίσκεται ανάμεσα σε νέους σε εφηβική κατασκήνωση.