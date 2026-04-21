«ΝΕΟΝ»: Τέλος εποχής για τον πολιτιστικό οργανισμό του Δημήτρη Δασκαλόπουλου μετά από 14 χρόνια σημαντικής προσφοράς
«ΝΕΟΝ»: Τέλος εποχής για τον πολιτιστικό οργανισμό του Δημήτρη Δασκαλόπουλου μετά από 14 χρόνια σημαντικής προσφοράς
Ενδυνάμωσε τη σχέση του κοινού με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από εκθέσεις, αναθέσεις νέων έργων αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα, υποτροφίες και ενίσχυση των φορέων με τους οποίους συνεργάστηκε
Τον Μάιο του 2019 το ιερό νησί της Δήλου απέκτησε, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, νέους «κατοίκους» μέσα από μια εξαιρετικής έμπνευσης έκθεση του πολυβραβευμένου Βρετανού καλλιτέχνη Άντονι Γκόρμλι με 29 συνολικά ανθρωπόμορφα γλυπτά από σίδερο, δημιουργώντας έναν πρωτότυπο διάλογο της αρχαιότητας με τη σύγχρονη τέχνη. Ένα μάλιστα από αυτά δωρίστηκε από τον καλλιτέχνη αποτελώντας το πρώτο έργο σύγχρονης τέχνης που εγκαταστάθηκε μόνιμα σε αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα.
Αυτή ήταν μία από τις 44 συνολικά εκθέσεις που διοργάνωσε ο πολιτιστικός οργανισμός «ΝΕΟΝ» στα 14 εξαιρετικά παραγωγικά, σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο , χρόνια δράσης του, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε, αιφνιδιαστικά ομολογουμένως, ο εμπνευστής και ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ολοκληρώνει τον κύκλο του με μια τελευταία έκθεση του Michael Rakowitz του Michael Rakowitz που θα φιλοξενηθεί στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης.
«Ο ΝΕΟΝ ολοκληρώνει την πολιτιστική και κοινωνική του αποστολή. Στόχος μου ήταν να δώσω την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να συνδεθεί με την σύγχρονη τέχνη και αυτό γιατί οδηγεί σε μια πίστη και σε μια ελπίδα. Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον» ανακοίνωσε χθες ο επιχειρηματίας, επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒ και συλλέκτης, ο οποίος το 2012, μέσα στη εγχώρια οικονομική κρίση δημιούργησε τον «ΝΕΟΝ» με τη βαθιά πεποίθηση πως η τέχνη έχει τη δύναμη να αφυπνίσει, να ενώσει, να συγκινήσει και να κινητοποιήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Και πρόσθεσε με νόημα: «Βάλαμε την Αθήνα στον χάρτη της διεθνούς σκηνής. Θέλω να επανεφευρίσκομαι. Το 80 χρόνια φούρναρης δεν μου λέει τίποτα. Υπάρχει σοφία να αποχωρεί κανείς στην κορύφωση. Εχω πολλά πράγματα να κάνω και θα κάνω. Η απόφαση δεν είναι ίσως η καλύτερη, είναι αυτή όμως που αρμόζει στις περιστάσεις τώρα».
Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που δώρισε το μεγαλύτερο μέρος της πλούσιας συλλογής του με σύγχρονα έργα τέχνης σε μουσεία προκειμένου να μπορούν να τα απολαμβάνουν όσοι περισσότεροι άνθρωποι γίνεται.
Το όραμά του όχι μόνον καρποφόρησε αλλά άλλαξε ριζικά τον χώρο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και δημιούργησε μια πολύτιμη κληρονομιά μέσα από 44 εκθέσεις σε 34 διαφορετικές τοποθεσίες, σε μουσεία, αρχαιολογικούς, ιστορικούς και αστικούς χώρους, παρουσιάσεις 274 καλλιτεχνών, Ελλήνων και ξένων, 105 αναθέσεις νέων έργων σε 75 καλλιτέχνες, συνεργασίες με 25 επιμελητές τέχνης, έκδοση 28 εκθεσιακών καταλόγων αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποστήριξης των νέων καλλιτεχνών και ενίσχυση, με σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, των φορέων με τους οποίους συνεργάστηκε μέσω χορηγιών, υποτροφιών, εργασιών ανακαίνισης, υποδομής και εξοπλισμών.
Αυτή ήταν μία από τις 44 συνολικά εκθέσεις που διοργάνωσε ο πολιτιστικός οργανισμός «ΝΕΟΝ» στα 14 εξαιρετικά παραγωγικά, σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο , χρόνια δράσης του, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε, αιφνιδιαστικά ομολογουμένως, ο εμπνευστής και ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ολοκληρώνει τον κύκλο του με μια τελευταία έκθεση του Michael Rakowitz του Michael Rakowitz που θα φιλοξενηθεί στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης.
«Ο ΝΕΟΝ ολοκληρώνει την πολιτιστική και κοινωνική του αποστολή. Στόχος μου ήταν να δώσω την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να συνδεθεί με την σύγχρονη τέχνη και αυτό γιατί οδηγεί σε μια πίστη και σε μια ελπίδα. Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον» ανακοίνωσε χθες ο επιχειρηματίας, επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒ και συλλέκτης, ο οποίος το 2012, μέσα στη εγχώρια οικονομική κρίση δημιούργησε τον «ΝΕΟΝ» με τη βαθιά πεποίθηση πως η τέχνη έχει τη δύναμη να αφυπνίσει, να ενώσει, να συγκινήσει και να κινητοποιήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Και πρόσθεσε με νόημα: «Βάλαμε την Αθήνα στον χάρτη της διεθνούς σκηνής. Θέλω να επανεφευρίσκομαι. Το 80 χρόνια φούρναρης δεν μου λέει τίποτα. Υπάρχει σοφία να αποχωρεί κανείς στην κορύφωση. Εχω πολλά πράγματα να κάνω και θα κάνω. Η απόφαση δεν είναι ίσως η καλύτερη, είναι αυτή όμως που αρμόζει στις περιστάσεις τώρα».
Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που δώρισε το μεγαλύτερο μέρος της πλούσιας συλλογής του με σύγχρονα έργα τέχνης σε μουσεία προκειμένου να μπορούν να τα απολαμβάνουν όσοι περισσότεροι άνθρωποι γίνεται.
Το όραμά του όχι μόνον καρποφόρησε αλλά άλλαξε ριζικά τον χώρο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και δημιούργησε μια πολύτιμη κληρονομιά μέσα από 44 εκθέσεις σε 34 διαφορετικές τοποθεσίες, σε μουσεία, αρχαιολογικούς, ιστορικούς και αστικούς χώρους, παρουσιάσεις 274 καλλιτεχνών, Ελλήνων και ξένων, 105 αναθέσεις νέων έργων σε 75 καλλιτέχνες, συνεργασίες με 25 επιμελητές τέχνης, έκδοση 28 εκθεσιακών καταλόγων αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποστήριξης των νέων καλλιτεχνών και ενίσχυση, με σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, των φορέων με τους οποίους συνεργάστηκε μέσω χορηγιών, υποτροφιών, εργασιών ανακαίνισης, υποδομής και εξοπλισμών.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο «ΝΕΟΝ», υπό τη διεύθυνση της Ελίνας Κουντούρη, κατάφερε να ενδυναμώσει τη σχέση του κοινού με τη σύγχρονη τέχνη βάζοντάς την μέσα στην καθημερινότητά του, στον δημόσιο χώρο, σε αρχαιολογικούς αλλά και βιομηχανικούς χώρους, από το Μουσείο Ακρόπολης και τη Δήλο μέχρι το Ωδείο Αθηνών και τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και από το Αστεροσκοπείο μέχρι το Δημόσιο Καπνεργοστάσιο. Στα χρόνια της δράσης του 584.700 άνθρωποι επισκέφθηκαν τις εκθέσεις του, όλες με ελεύθερη είσοδο.
Γι’ αυτό και ο οργανισμός «ΝΕΟΝ» θα αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενίσχυσης και διαχείρισης της πολιτιστικής δημιουργίας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες που γεννά η κάθε εποχή.
Γι’ αυτό και ο οργανισμός «ΝΕΟΝ» θα αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενίσχυσης και διαχείρισης της πολιτιστικής δημιουργίας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες που γεννά η κάθε εποχή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
