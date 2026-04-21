«ΝΕΟΝ»: Τέλος εποχής για τον πολιτιστικό οργανισμό του Δημήτρη Δασκαλόπουλου μετά από 14 χρόνια σημαντικής προσφοράς

A Thousand Doors, 2014 | Installation view Adrián Villar Rojas, From the series Return of the World, 2012 | Συλλογή Sandretto Re Rebaudengo, νέα ανάθεση για τη dOCUMENTA 13, Κάσελ, Γερμανία | NEON & The Whitechapel Gallery στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη | Φωτογραφία © Ναταλία Τσουκαλά

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο «ΝΕΟΝ», υπό τη διεύθυνση της, κατάφερε να ενδυναμώσει τη σχέση του κοινού με τη σύγχρονη τέχνη βάζοντάς την μέσα στην καθημερινότητά του, στον δημόσιο χώρο, σε αρχαιολογικούς αλλά και βιομηχανικούς χώρους, από το Μουσείο Ακρόπολης και τη Δήλο μέχρι το Ωδείο Αθηνών και τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και από το Αστεροσκοπείο μέχρι το Δημόσιο Καπνεργοστάσιο. Στα χρόνια της δράσης του 584.700 άνθρωποι επισκέφθηκαν τις εκθέσεις του, όλες με ελεύθερη είσοδο.Γι’ αυτό και ο οργανισμός «ΝΕΟΝ» θα αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενίσχυσης και διαχείρισης της πολιτιστικής δημιουργίας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες που γεννά η κάθε εποχή.