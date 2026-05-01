«Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που κατακάηκε στο Ίλιον, τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που παλαιότερα είχε πέσει θύμα απαγωγής, δηλώνει ότι αναμένει το πόρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς
«Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός από εδώ μέσα», είπε ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας στο Ίλιον που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη φωτιά που ξέσπασε κατάστημα με ανταλλακτικά και στη συνέχεια εξαπλώθηκε. Την ίδια ώρα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, δηλώνει ότι αναμένει το πόρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Ο ίδιος περιγράφοντας πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή η οικογένειά του είπε: «Ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου εδώ και είδε μία φωτιά να βγαίνει από μπροστά. Έτρεξαν όλου πανικόβλητοι και άρχισαν να σκάνε διάφορα πράγματα και λαμπάδιασε όλο το κτίριο μέσα σε ελάχιστη ώρα».
«Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα για εμάς. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από όσα βίωσα εγώ και η οικογένειά μου με την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου ήταν εκεί και μας ειδοποίησε για τη φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989 στο σημείο», είπε ο επιχειρηματίας που του ανήκει το κατάστημα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά.
«Τα τελευταία χρόνια το κρατούσαμε μόνο για να πηγαίνει εκεί ο ηλικιωμένος πατέρας μου και να περνά τα πρωινά του. Οι γονείς μου μένουν από πάνω», είπε.
«Είναι μεγάλη η καταστροφή, ευτυχώς κανείς από τις πέντε οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε. Περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε τι προκάλεσε την πυρκαγιά», σημείωσε ο ίδιος.
Όπως έγινε γνωστό, η οικογένειά του τότε είχε καταβάλει το ποσό των 800.000 ευρώ για λύτρα προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος, ενώ η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί από την ΕΛΑΣ, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί πλήρως το χρηματικό ποσό.
Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα απαγωγής στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η υπόθεση είχε απασχολήσει τότε για πολλές ημέρες τα Μέσα Ενημέρωσης. Οι απαγωγείς είχαν κρατήσει το θύμα για 66 ημέρες μέχρι να τον απελευθερώσουν στις 4 Μαρτίου 2022 αφού πρώτα πήραν ως λύτρα 800.000 ευρώ από την οικογένεια του επιχειρηματία.
Μετά από κάποιες ημέρες η αστυνομία είχε προχωρήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης και είχε συλλάβει τρία άτομα, ενώ είχαν βρεθεί και περίπου 300.000 ευρώ από τα λύτρα που είχαν πάρει οι δράστες.
Είχε απαχθεί ημέρες ο ιδιοκτήτης της επιχείρησηςΤην ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει αποκάλυψη του αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ, Χρήστου Συνδρεβέλη, ο οποίος ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης της αποθήκης από όπου ξεκίνησε η φωτιά είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021.
