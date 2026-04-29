Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Στο Μέγαρο Μουσικής η παράσταση «Μαζί στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή»
Στο Μέγαρο Μουσικής η παράσταση «Μαζί στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή»
Aπό την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος
Η πολυβραβευμένη κοινότητα συμβίωσης ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία, ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, θα παρουσιάσει το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «ΜΑΖΙ στη Ζωή, Μαζί στη Σκηνή» Μία ιστορία από το Γαλαξείδι, για να «φωτίσει» με έναν μοναδικό τρόπο τις αξίες του σεβασμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης και του «Μαζί», του αμοιβαίου εμπλουτισμού όλων των κοινωνικών ομάδων . Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού «Μαζί στη Γιορτή», που πέρυσι έφερε κοντά χιλιάδες εθελοντές κάθε ηλικίας.
Με την καθοριστική υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η εμβληματική συμπεριληπτική παράσταση θα παρουσιαστεί στη σκηνή της αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 20:00, αποτελώντας την πρώτη του είδους της παράσταση που ανεβαίνει ποτέ σε μεγάλη σκηνή,
Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει η διακεκριμένη χορογράφος-σκηνοθέτης και δημιουργός του έργου Αθηνά Δόγκα, την αφήγηση η καταξιωμένη ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα και θα πρωταγωνιστεί η χορευτική ομάδα 42 Γαλαξειδιωτών με και χωρίς αναπηρίες.
Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στο Γαλαξείδι το 2025, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΜΑΖΙ στη Γιορτή». Το Φεστιβάλ-ύμνος στον ενεργό πολίτη κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας ήταν πρωτοβουλία της πολυβραβευμένης κοινότητας «ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος», όπου τα τελευταία 33 χρόνια άτομα με και χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν μαζί, σε μια σχέση αμοιβαίου εμπλουτισμού.
Η κυρία Giovanna Καμπούρη, Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος, επισημαίνει: «Το περσινό μας 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού «Μαζί στη Γιορτή» έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα ομοψυχίας και ισότιμης συμπερίληψης στις χιλιάδες ανθρώπων που συμμετείχαν, αλλά ιδίως στα πάνω από 1.800 άτομα κάθε ρόλου, ηλικίας και διαφορετικότητας που το προετοίμασαν εθελοντικά για πολλούς μήνες ΜΑΖΙ.
Το οικουμενικό αυτό μήνυμα θα ακουστεί δυνατά φέτος πέρα από τα σύνορα της Στερεάς Ελλάδας, ξεκινώντας στην Αθήνα με το εμβληματικό συμπεριληπτικό υπερθέαμα, το οποίο ξεχώρισε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως μία παράσταση που αξίζει να την υποστηρίξει και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό του να την παρακολουθήσει».
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης «Όλοι Μαζί, Όλοι Ίσοι» της δομής της «Γέφυρα». Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Δελφών και το Ξενοδοχείο Γανυμήδης. Μεγάλος χορηγός η Lamda Development.
Με την καθοριστική υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η εμβληματική συμπεριληπτική παράσταση θα παρουσιαστεί στη σκηνή της αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 20:00, αποτελώντας την πρώτη του είδους της παράσταση που ανεβαίνει ποτέ σε μεγάλη σκηνή,
Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει η διακεκριμένη χορογράφος-σκηνοθέτης και δημιουργός του έργου Αθηνά Δόγκα, την αφήγηση η καταξιωμένη ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα και θα πρωταγωνιστεί η χορευτική ομάδα 42 Γαλαξειδιωτών με και χωρίς αναπηρίες.
Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στο Γαλαξείδι το 2025, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΜΑΖΙ στη Γιορτή». Το Φεστιβάλ-ύμνος στον ενεργό πολίτη κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας ήταν πρωτοβουλία της πολυβραβευμένης κοινότητας «ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος», όπου τα τελευταία 33 χρόνια άτομα με και χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν μαζί, σε μια σχέση αμοιβαίου εμπλουτισμού.
Η κυρία Giovanna Καμπούρη, Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος, επισημαίνει: «Το περσινό μας 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού «Μαζί στη Γιορτή» έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα ομοψυχίας και ισότιμης συμπερίληψης στις χιλιάδες ανθρώπων που συμμετείχαν, αλλά ιδίως στα πάνω από 1.800 άτομα κάθε ρόλου, ηλικίας και διαφορετικότητας που το προετοίμασαν εθελοντικά για πολλούς μήνες ΜΑΖΙ.
Το οικουμενικό αυτό μήνυμα θα ακουστεί δυνατά φέτος πέρα από τα σύνορα της Στερεάς Ελλάδας, ξεκινώντας στην Αθήνα με το εμβληματικό συμπεριληπτικό υπερθέαμα, το οποίο ξεχώρισε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως μία παράσταση που αξίζει να την υποστηρίξει και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό του να την παρακολουθήσει».
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης «Όλοι Μαζί, Όλοι Ίσοι» της δομής της «Γέφυρα». Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Δελφών και το Ξενοδοχείο Γανυμήδης. Μεγάλος χορηγός η Lamda Development.
