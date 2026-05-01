Αρης: Μόνο ο Γρηγορίου ασχολείται

Το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην «κιτρινομαυρη» οπαδική κοινότητα είναι η επιθυμία των περισσοτέρων φίλων της ομάδας -για να μην πω του συνόλου- για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ.Αυτό το «θέλω» του κόσμου για αλλαγή το εκμεταλλεύονται πολλοί και διάφοροι… φέρνοντας καθημερινώς κι έναν διαφορετικό υποψήφιο επενδυτή για την ΠΑΕ, έχοντας ως μοναδικό σκοπό τους την αύξηση του web traffic στις ιστοσελίδες τους και μερικά likes στα σόσιαλ μίντια.Οι άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλ. η ΠΑΕ, ο ΑΣ και ο… νέος επενδυτής, προς ώρας, τηρούν σιγή ιχθύος.Προσπάθειες γίνονται, στελέχη του ΑΣ που έχουν καταγράψει στην επαγγελματική τους δράση κλείσιμο μεγάλων επιχειρηματικών deal δουλεύουν εντατικά προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ειπωθεί απολύτως τίποτα επισήμως -ακόμα και ανεπισήμως.Πιθανότατα, εάν υπήρχε συγκεκριμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον, δηλ. η διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για τις ομάδες που μετέχουν στο γκρουπάκι 5-8 των πλέι οφ, το επικείμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ να ήταν υψηλότερα στη λίστα με τις προτεραιότητες των φίλων του Αρη.Για αυτό όμως… φρόντισαν όλοι όσοι εμπνεύστηκαν αυτό το απίθανο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.Ένα σύστημα το οποίο υιοθετήθηκε πέρσι και ήταν κομμένο και ραμμένο για να πλήξει τους «κιτρινόμαυρους» αλλά φέτος κατέληξε να κάνει ζημιά συνολικά στη Super League καθώς προέκυψαν 16 εντελώς αδιάφορα παιχνίδια.Ο μόνος που φαίνεται να έχει ουσιαστικό κίνητρο στους «κιτρινόμαυρους» είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου: όσο καλύτερα τελειώσει τη σεζόν ο Αρης άλλο τόσο θα αυξηθούν οι μετοχές του στο ελληνικό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, οπότε -πιθανότατα- θα βρει ευκολότερα την επόμενη δουλειά του.Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για να κλείσει μια σεζόν όπου ο Αρης απέτυχε σε όποιο στόχο είχε θέσει, θα ήθελα προσωπικά να δω τον Ντουντού να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.Ειλικρινά απορώ γιατί ο βραζιλιάνος δεν έχει αντιμετωπιστεί σαν πρότζεκτ από το club από τη στιγμή που ήταν ένας από τους ελάχιστους εξτρέμ με συμμετοχή στα γκολ: σε 16 παιχνίδια του πρωταθλήματος είχε απολογισμό 2 τέρματα και 1 ασίστ και στα 4 ματς του Κυπέλλου που αγωνίστηκε σκόραρε μια φορά.Την Κυριακή μάλλον θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός οπότε περιμένουμε να τον δούμε.