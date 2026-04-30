Ο Έλληνας σκηνοθέτης Πρόδρομος Τσινικόρης τιμάται με το Μετάλλιο Γκαίτε 2026

Με αφορμή την ανακοίνωση των φετινών τιμώμενων προσώπων με το Μετάλλιο Γκαίτε, ο Πρόδρομος Τσινικόρης έγραψε στα social media: «

Με το Μετάλλιο Γκαίτε θα τιμηθούν φέτος ο Έλληνας σκηνοθέτης θεάτρου, ο Εσθονός συνθέτηςκαι η Ιταλίδα μεταφράστρια. Η τιμητική διάκριση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα απονεμηθεί από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γκαίτε, Γκέσε Γιουστ, στο πλαίσιο επίσημης τελετής η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βαϊμάρη στις 28 Αυγούστου του 2026.Η απονομή του Μεταλλίου Γκαίτε θα είναι μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Στο φεστιβάλ Kunstfest Weimar, που πλαισιώνει την απονομή, θα παρουσιαστεί το έργο των τριών προσώπων που τιμώνται με το μετάλλιο τόσο σε εκδηλώσεις λόγου, όσο και επί σκηνής. Τα Ινστιτούτα Γκαίτε του εξωτερικού προτείνουν υποψήφιους και υποψήφιες βάσει της σημαντικής συμβολής τους στη διεθνή πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική και του εξαιρετικού καλλιτεχνικού και παιδευτικού έργου τους. Η επιλογή των προς βράβευση προσώπων γίνεται από κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Τόμας Όμπερεντερ.Μεγάλη χαρά και τιμή η βράβευση με το Μετάλλιο Γκαίτε από τη δεύτερη μου πατρίδα».Μετά την ανακοίνωση η πρόεδρος του Ινστιτούτου Γκαίτε Γκέσε Γιουστ είπε:«Αυτή τη χρονιά, το Μετάλλιο Γκαίτε έχει ευρωπαϊκό πρόσημο: Θα τιμήσουμε τρεις εξέχουσες προσωπικότητες που μας αγγίζουν με το καλλιτεχνικό τους έργο και έχουν επίσης μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Γερμανία. Ο συνθέτης Άρβο Περτ, η μουσική του οποίου μαγεύει αναρίθμητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έζησε από το 1981 με την οικογένειά του ως αυτοεξόριστος στο Βερολίνο. Η ασφάλεια, οι φιλίες και η καλλιτεχνική απήχηση που βίωσε εδώ άσκησαν καθοριστική επιρροή στο έργο του, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο Πρόδρομος Τσινικόρης μεγάλωσε στο Βούπερταλ ως παιδί Ελλήνων οικονομικών μεταναστών και τα συγκινητικά του θεατρικά εγχειρήματα έχουν συχνά ως θέμα τις δύο πατρίδες του, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Η Ανίτα Ράτζα αφοσιώθηκε στη μετάφραση σπουδαίων Γερμανών και Γερμανίδων συγγραφέων όπως η Κρίστα Βολφ, ώστε να γίνουν γνωστοί και γνωστές στο ιταλικό κοινό, ενώ παράλληλα προήγαγε από τη θέση της βιβλιοθηκονόμου την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού».