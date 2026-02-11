Μουσική βραδιά με τραγούδια γραμμένα από γυναίκες για γυναίκες στο Christmas Theater

Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Μάρθα Φριτζήλα , η Μαρίνα Σπανού, Ιουλία Καραπατάκη και Φωτεινή Βελεσιώτου