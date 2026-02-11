Μουσική βραδιά με τραγούδια γραμμένα από γυναίκες για γυναίκες στο Christmas Theater

Μια ξεχωριστή βραδιά ετοιμάζει το Christmas Theater
για την Κυριακή 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
. Γνωστές ερμηνεύτριες, μεταξύ των οποίων η Μάρθα Φριτζήλα
, η Μαρίνα Σπανού, Ιουλία Καραπατάκη
και η Φωτεινή Βελεσιώτου
, ενώσουν τις φωνές τους σε μια μουσική παράσταση
που τιμά τη γυναικεία δύναμη, έμπνευση και καλλιτεχνική προσφορά.
Η μελωδία γεννήθηκε από μια μητέρα που ψιθύριζε στο σκοτάδι, οδηγώντας το παιδί της προς έναν γλυκό και ήρεμο ύπνο. Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε, με βεβαιότητα, πως οι πρώτοι τραγουδοποιοί ήταν γυναίκες. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που γεννήθηκαν από βαθιά εσωτερική ανάγκη:
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τραγούδια
και κείμενα που έχουν γραφτεί αποκλειστικά από γυναίκες: «Απόψε σιωπηλοί», «Ας μην τέλειωνε η βραδιά (Σ' αγαπώ»), «Γυναίκες είμαστε», «Γυναίκες μόνες», «Δικαίωμα» ,« Εξωτικό χαρμάνι», «Η τιμή της αγάπης», «Λιλήθ», «Οι μοναχικές γιαγιάδες», «Ο λύκος», «Πανσέληνος», «Περπατούσα αφηρημένη», «Ρόζα Ροζαλία»,« Tαξίδι», «Το τραγούδι της G», «Το τανγκό της Νεφέλης» και πολλά άλλα.
Η βραδιά έρχεται να υπενθυμίσει πως η βία κατά των γυναικών κάθε ηλικίας μαρτυρά βαθιά έλλειψη σεβασμού και αποτελεί αποτυχία της ανδροκρατούμενης κοινωνίας να αναγνωρίσει την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια της γυναίκας.
Συμμετέχουν αλφαβητικά οι Μυρτώ Αλικάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Ιουλία Καραπατάκη
Ηρώ Κόντη, Αναστασία Μουτσάτσου, Πέννυ Μπαλτατζή, Δήμητρα Νικητέα, Δανάη Παπαδοπούλου, Σκιαδαρέσες, Μαρίνα Σπανού, Νεφέλη Φασούλη, Μάρθα Φριντζήλα και Dj Photinee (Fotini Galani)
