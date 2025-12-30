Θέατρο Προσκήνιο: Φιλοξενεί ένα νέο έργο για την κρίση της ανδρικής ταυτότητας

Το « Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν» του Ανέστη Αζά διερευνά την αιτία πίσω από τη δυσκολία των αγοριών να βρουν τη θέση τους στον σύγχρονο κόσμο