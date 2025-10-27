Ο Μανώλης Μητσιάς στο 4ο πολιτιστικό φεστιβάλ της Νάξου

Το 4ο φεστιβάλ της Νάξου με το πρωτότυπο όνομα «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» ολοκληρώθηκε με τη μουσική συναυλία του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά. Μαζί του η Μαρία Στάη, ο Αχιλλέας Γουάστωρ στο πιάνο και ο Ηρακλής Ζάκκας στο μπουζούκι. Οι τρεις πρώτες ημέρες του φεστιβάλ ήταν αφιερωμένες στην ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και παράδοσης της Νάξου, με προσκεκλημένους τους τρεις κορυφαίους Ιταλούς σεφ που έχουν ηγηθεί σε αναγνωρισμένα και βραβευμένα με Michelin αστέρια εστιατόρια: Luca Piscazzi – Executive Head Chef, Four Seasons Astir Palace, Chef Giacomo Tranquilli – Executive Head Chef, Four Seasons London Bridge/Private Club Latour London και Chef Andrea Mura – Head Pastry Chef, Trinity Members Private Club. Οι σεφ συνομίλησαν με τοπικούς παραγωγούς, μαγείρεψαν και επισκέφθηκαν σχολεία του νησιού, εμπνέοντας παιδιά και νέους να γνωρίσουν τη γαστρονομία ως τέχνη και πολιτισμό.



Η λήξη του φετινού φεστιβάλ σήμανε στον κατάμεστο ελαιώνα με τις υπεραιωνόβιες ελιές της οικογένειας Πολυκρέτη, στους Κάμπονες, όπου ήχησαν αγαπημένες μελωδίες και στίχοι που γέμισαν την ατμόσφαιρα με συγκίνηση. Αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε η πρώτη ερμηνεία από τον Μανώλη Μητσιά του τραγουδιού για τα Τέμπη, σε στίχους του Ηρακλή Ζάκκα και ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ. Οι καλλιτέχνες χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη βραδιά μνήμης και ευγνωμοσύνης, όπου ο πολιτισμός ενώθηκε με το τοπίο και τη γη της Νάξου.Όπως δήλωσε η εμπνεύστρια και ιδρύτρια του Φεστιβάλ Μαρία Πολυκρέτη «Ευγνωμονώ τον Μανώλη Μητσιά για τη γενναιοδωρία και τη σεμνότητά του, για την ευγένεια με την οποία τίμησε αυτόν τον τόπο και όλους εμάς. Ευχαριστώ από καρδιάς τους συμπατριώτες μου που ήρθαν, που στάθηκαν εκεί με αγάπη και σεβασμό, τιμώντας έναν μεγάλο καλλιτέχνη ». «Η τέχνη, όταν είναι αληθινή, ενώνει», αυτό είναι το απόσταγμα των φετινών δράσεων του φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά». Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη χρονιά, ξανά κάτω από την ελιά, εκεί που συναντιούνται ο άνθρωπος, η παράδοση, η γαστρονομία και η τέχνη. Τον συντονισμό των εκδηλώσεων του φεστιβάλ είχε ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου.Χορηγοί του 4ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» ήταν η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, η Alpha Bank και η Piraeus Bank, ενώ χορηγοί μετακινήσεων ήταν η Blue Star και το Κτελ Νάξου.