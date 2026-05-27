Γουίλεμ Νταφόε και Τζέισον Άιζακς διαβάζουν Ίψεν και συζητούν με το ελληνικό κοινό

Ένα σπουδαίοκαι μια ομάδα διεθνών ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οκαι ο, που διαβάζουν αποσπάσματά του πυροδοτώντας έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο με το κοινό: Αυτά είναι τα βασικά συστατικά της σύγχρονης όσο και πρωτότυπης παρουσίασης του έργου του Χένρικ Ίψεν «», που θα πραγματοποιηθεί, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο(ΚΠΙΣΝ), στο πλαίσιο τουΤο εξαιρετικά επίκαιρο, αν και γραμμένο το 1882, έργο του Χένρικ Ίψεν «Ο Εχθρός του Λαού» θα παρουσιαστεί εν είδει σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενης συζήτησης με το κοινό.Mε την ιδιαίτερη σκηνοθετική καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Theater of War Productions, Bryan Doerries, κορυφαίοι ηθοποιοί όπως οι Willem Dafoe (Spider-Man, Poor Things), Jason Isaacs (The White Lotus, Harry Potter), Brían F. O’Byrne (Conclave, Million Dollar Baby), Frankie Faison (Coming to America, The Wire), Rafika Chawishe (Dangerous Truth, Miss Violence), μαζί με την ποιήτρια Laurie Eustis και την ηθοποιό και Διευθύντρια Παραγωγής του Theater of War Productions, Marjolaine Goldsmith διαβάζουν αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Χένρικ Ίψεν, για να πυροδοτήσουν συζητήσεις με το κοινό σχετικά με τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, θα ακολουθήσει καθοδηγούμενη συζήτηση με το κοινό*.«Ο Εχθρός του Λαού» αφηγείται την ιστορία ενός γιατρού που ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της μικρής επαρχιακής του πόλης είναι μολυσμένα από τα απόβλητα βυρσοδεψείων. Παρά τις προσπάθειές του να αποκαλύψει την αλήθεια, ο γιατρός δεν καταφέρνει να προστατέψει την κοινότητά του από την περιβαλλοντική καταστροφή και τελικά καταλήγει, εξαιτίας της καταγγελτικής του στάσης, να λειτουργεί ως αποδιοπομπαίος τράγος για πολιτικούς, εταιρείες, μέλη της κοινότητας και τοπικά μέσα ενημέρωσης.Το έργο του Ίψεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Νορβηγία το 1882, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, σαν να έχει γραφτεί για τη σημερινή εποχή. Θίγει ζητήματα όπως η καταστροφική επίδραση της εξουσίας και του χρήματος στην πολιτική, η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οι προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την ελευθερία του Τύπου, καθώς και ευρύτερες δυνάμεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, τροφοδοτώντας τον διχασμό και την πόλωση.Μέσα από την παρουσίαση σκηνών του έργου με τη συμμετοχή του κοινού, η εκδήλωση στοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο, καθώς και για θετική δράση σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.